رابط تسجيل القدوم للسعودية أبشر ..شروط وطريقة التسجيل

خصصت وزارة الداخلية السعودية رابط تسجيل القدوم للسعودية، وهي خدمة إلكترونية تتيح للراغبين في القدوم إلى المملكة التسجيل وتحديث بياناتهم الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، وذلك قبل دخول المملكة بـ 72 ساعة على الأقل، بهدف التسهيل على القادمين إجراءات الدخول عبر المنافذ الحدودية، كما تتيح هذه الخدمة إمكانية التحقق من تسجيل البيانات للفرد بطريقة إلكترونية، ويأتي إتاحة هذه الخدمة من ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة لمنع انتشار فيروس كوفيد -19 ومتحوراته الجديدة التي تظهر بين الحين والآخر، وفي هذه المقالة سنستعرض الفئات المستهدفة بهذه الخدمة ورابط وطريقة التسجيل، فتابعوا معنا لمزيد من التفاصيل.

رابط تسجيل القدوم للسعودية

الفئات المستهدفة وشروط التسجيل لكل فئة

وتشمل الفئات المتاحة لهم رابط تسجيل القدوم للسعودية ما يلي:

زائر محصّن

زائر غير محصّن

زائر للعلاج

مقيم محصّن

مقيم غير محصّن

العمالة المنزلية المرافقة للمواطنين.

رابط تسجيل القدوم للسعودية – شروط التسجيل زائر محصن

يجب على الزائر المحصّن للحصول على خدمة تسجيل القدوم توفر عدة شروط لديه وهي:

أن يكون قد تلقى أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة .

أن تكون شهادة التلقيح مصدقة من قبل الجهات الصحية الرسمية(وزارة الصحة أو جهة صحية مخولة)، في بلاد المسافرين القادمين.

إحضار الشهادة الأصلية عند قدومه إلى المملكة.

ادخال المعلومات قبل المغادرة الى المملكة بـ72 ساعة كحد أقصى.

الإقرار بصحة المعلومات المدخلة وسيتم التحقق من صحة المعلومات عند اصدار كرت صعود الطائرة وفي منافذ الدخول وعدم الالتزام بهذه الاشتراطات يجعله عرضه لمنع الدخول الى المملكة والتبعات القانونية.

تحميل تطبيق توكلنا قبل الوصول والتسجيل عند الوصول

رابط تسجيل القدوم للسعودية – شروط التسجيل زائر غير محصّن

والزائر الغير محصّن وهو الذي لم يأخذ كامل الجرعات من احد لقاحات كورونا، فيُشترط للتسجيل في بوابة قدوم ما يلي:

ادخال المعلومات قبل المغادرة الى المملكة بـ72 ساعة كحد أقصى.

الإقرار بصحة المعلومات المدخلة، وسيتم التحقق من صحة المعلومات عند إصدار كرت صعود الطائرة، وفي منافذ الدخول، ومخالفة هذه الاشتراطات يعرض الزائر لمنع الدخول الى المملكة، والتبعات القانونية.

تحميل تطبيق توكلنا قبل الوصول والتسجيل عند الوصول.

رابط تسجيل القدوم للسعودية – شروط التسجيل للزائر بقصد العلاج

ويمكن للزائر القادم إلى المملكة بقصد العلاج تسجيل القدوم للسعودية بعد توفر الشرائط التالية:

إدخال المعلومات قبل المغادرة الى المملكة بـ72 ساعة كحد أقصى.

الإقرار بصحة المعلومات المدخلة، وسيتم التحقق من صحة المعلومات عند إصدار كرت صعود الطائرة، وفي منافذ الدخول، وعدم التقيد بهذه الشروط يعرض الزائر للمنع من دخول المملكة، والتبعات القانونية.

خدمة تسجيل القدوم خاصة بالزائرين الغير محصنين القادمين للعلاج عن طريق منفذ بري فقط.

على الزائر تحميل تطبيق توكلنا قبل الوصول والتسجيل عند الوصول.

رابط تسجيل القدوم للسعودية – شروط التسجيل المقيم المحصن

ويمكن لمن لديه إقامة في السعودية ومحصّن، ولكنه خارج المملكة ويرغب بالقدوم إليها يجب توفر الشروط التالية:

أن يكون المقيم خارج المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون الوضع الصحي في تطبيق توكلنا أحد الحالات التالية : محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافي.

ادخال المعلومات قبل المغادرة الى المملكة ب 72 ساعة كحد أقصى.

الإقرار بصحة المعلومات المدخلة وسيتم التحقق من صحة المعلومات عند إصدار كرت صعود الطائرة وفي منافذ الدخول وعدم الالتزام بهذه الاشتراطات يعرض القادم للمملكة للمنع من الدخول الى المملكة والتبعات القانونية.

الأزواج المرافقين مع المقيم يتم تسجيلهم كمرافقين لصاحب الطلب.

بالنسبة لمن هم أصغر من 18 سنة وقادمين مع رب الأسرة، يتم تسجيلهم كمرافقين لصاحب الطلب.

العمالة المنزلية القادمين برفقة صاحب العمل يتم تسجيلهم كمرافقين لصاحب الطلب.

تحميل تطبيق توكلنا قبل الوصول للمملكة والتسجيل عند الوصول.

رابط تسجيل القدوم للسعودية – شروط التسجيل للمقيم غير المحصن

ويُشترط لتسجيل المقيم غير المحصن في منصة قدوم عند القدوم إلى المملكة توفر الاشتراطات التالية:

أن يكون المقيم خارج المملكة العربية السعودية.

ادخال المعلومات قبل المغادرة الى المملكة ب 72 ساعة كحد أقصى.

الإقرار بصحة المعلومات المدخلة وسيتم التحقق من صحة المعلومات عند اصدار كرت صعود الطائرة وفي منافذ الدخول وعدم الالتزام بهذه الاشتراطات يجعل المقيم القادم للمملكة عرضه لمنعه من الدخول الى المملكة، والتبعات القانونية.

الأزواج المرافقين مع المقيم يتم تسجيلهم كمرافقين لصاحب الطلب.

القادمين مع رب الأسرة ممن هم أصغر من 18 سنة يتم تسجيلهم كمرافقين لصاحب الطلب.

العمالة المنزلية القادمين برفقة صاحب العمل يتم تسجيلهم كمرافقين لصاحب الطلب.

تحميل تطبيق توكلنا قبل الوصول والتسجيل عند الوصول

رابط تسجيل القدوم للسعودية – شروط التسجيل للعمالة المنزلية المرافقة للمواطنين

ومن الفئات المستهدفة بخدمة تسجيل القدوم إلى السعودية، العمالة المنزلية المرافقين للمواطنين وذلك في حال توفر الشروط التالية:

أن تكون العمالة المنزلية مرافقة للمواطن السعودي القادم في نفس الرحلة.

أن يكون المقيم خارج المملكة العربية السعودية.

ادخال المعلومات قبل المغادرة الى المملكة بـ72 ساعة كحد أقصى.

الإقرار بصحة المعلومات المدخلة وسيتم التحقق من صحة المعلومات عند إصدار كرت صعود الطائرة، وفي منافذ الدخول، ومخالفة هذه الاشتراطات يعرض صاحب الطلب للمنع من الدخول الى المملكة والتبعات القانونية.

تحميل تطبيق توكلنا قبل الوصول والتسجيل عند الوصول.

طريقة و رابط تسجيل القدوم للسعودية

يمكن للقادمين إلى المملكة العربية السعودية ممن تنطبق عليهم إحدى الفئات المذكورة أعلاه تسجيل القدوم باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى منصة قدوم عبر الرابط التالي: تسجيل القدوم

اختيار الفئة التي تنطبق عليك .

إدخال البيانات المطلوبة .

الضغط على تحقق.

وأخيرا النقر على تسجيل

ويمكن التحقق من تسجيل قدوم عن طريق: