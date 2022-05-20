يرغب العديد من المعلمين والإداريين والعاملين في القطاعات التعليمية بمعرفة رابط تسجيل الدخول في نظام فارس الخدمة الذاتية 1443،وذلك لأن نظام فارس يعد من أنجح الأنظمة التي قامت وزارة التعليم السعودية بإطلاقها لكي توفر الخدمات بشكل إلكتروني لتوفير الوقت والجهد على جميع الموظفين، وقد تم إطلاق رابط التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية للحصول على هذه الخدمات، ولذلك فيما يلي سوف نوضح رابط التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية والتعرف على خطوات التسجيل.

خدمات نظام فارس الخدمة الذاتية 1443

حيث يعد نظام فارس من أهم الأنظمة الإلكترونية، ويمكن الموظفين من القدرة على الوصول إلى الخدمات العامة التي يحتاجون إليها بصورة مستمرة وبشكل إلكتروني من المنزل، ويقدم نظام فارس عدد كبير من الخدمات ومن أهم هذه الخدمات ما يلي:

يمكن تقديم طلب الحصول على إجازة إلكترونيا عبر نظام فارس.

ويمكنك من تقديم طلب قطع الاجازة أو تمديدها.

يوجد به خدمات الاطلاع على البيانات والسجل الوظيفي الخاص بالموظفين من قبل مدير القطاع.

خدمات استخراج الأوراق المختلفة والطلبات بشكل الكتروني.

يحتوي على خدمات الاستعلام عن الأجر والتعرف على تفاصيل سلم الرواتب والعلاوات وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالراتب.

تسجيل الدخول في نظام فارس الخدمة الذاتية

وقد قامت وزارة التعليم السعودية بتوضيح طريقة تسجيل الدخول في نظام فارس، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى موقع نظام فارس مباشرة من هذا الرابط. قم باختيار التسجيل لأول مرة في الموقع. يجب ادخال جميع البيانات الأساسية الخاصة بالمستخدم. قم بإدخال رقم الآيبان. قم بإدخال البريد الإلكتروني ورقم الهاتف. يجب التأكد من البيانات. يتم الضغط على ايقونة التسجيل لكي يتم انشاء الحساب.

خدمات نظام فارس الخدمة الذاتية للموظف 1443