رابط تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر 2022.. ومتى يتوجب التحديث؟

بات تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر باستخدام رقم الهوية عبر رابط البوابة الإلكترونية أمر مهم، يجب على كافة المستفيدين من الدعم القيام به؛ نظرًا لأن التحديث يؤدّي دورا كبيرا في استمرارية صرف الدعم، كما له دورا آخرا لا يقل أهمية في حالة الأهلية، أي إن المستفيد الذي تتطابق بياناته مع المستندات الرسمية، ويحرص على التحديث برقم الهوية كلما استدعى الأمر ذلك، تظهر الحالة مؤهل لصرف حساب المواطن مع كل دفعة مستحقة، ولكن على النقيض من ذلك المستفيد الذي تتعارض بياناته مع الوثائق الرسمية يصبح غير مؤهل ويتوقف الصرف.

تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر

يستطيع كل مستفيد من الدعم الشهري تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر بكل سهولة عن طريق رابط البوابة الإلكترونية ca.gov.sa، كما يلي:

في البداية يبحث المستفيد عن رابط البوابة الإلكترونية حساب المواطن في محرك البحث ثم يضغط عليه. ثم بعد ذلك يضغط على أيقونة تسجيل الدخول من واجهة البوابة الإلكترونية. يختار تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني. يضغط على الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور. يبدأ في كتابة بيانات الحساب المسجل في أبشر (الاسم وكلمة المرور). يضغط على زر تسجيل الدخول ثم ينتظر وصول رمز التأكيد على رَقَم الجوال المسجل في حساب أبشر. يضغط على زر المتابعة، ثم ينتقل إلى طلب التسجيل في حساب المواطن. يجري التعديل المطلوبة، ثم في النهاية يضغط على زر حفظ.

تحديث حساب المواطن برقم الهوية

ليست طريقة تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر هي الطريقة الوحيدة لتعديل البيانات، وإنما هناك طريقة أخرى لمن لا يمتلك حساب على منصة أبشر، بأن يسجل دخول حساب المواطن برقم الهوية (وهي الطريقة المعتادة)، بأن يكتب رَقَم الهُوِيَّة وكلمة المرور في الحقول الإجبارية، ثم يدخل رمز الصورة المرئية، ثم يضغط على تسجيل الدخول، عندها يدخل إلى تبويب استكمال الطلب، تظهر أمامه صفحات البيانات التي أدخلها عند التقديم على الدعم، يختار صفحة البيانات التي يريد تحديثها، كأن يحدث رَقَم الجوال، أو أن يفصح عن إجمالي الدخل الشهري، أو أن يجري التعديل المطلوب على الحساب البنكي والعنوان وغيرها، ثم في نهاية الأمر يضغط على حفظ.

متى يتم تحديث البيانات؟

هناك حالة واحدة تستدعي تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر أو باستخدام رقم الهوية عن طريق رابط البوابة الإلكترونية، وهي عند حدوث تغيير حقيقي على البيانات، بمعنى أنه عند تغيير رقم الجوال المسجل في حساب المواطن، فهنا يجب تحديث بيانات الجوال، أو عند حدوث تغيير في بيانات التابعين أو الحساب البنكي وغيرها من البيانات، في هذه الحالة يكون التحديث أمر ضروري؛ لاستمرارية صرف الدعم، ومنع تجميد الحساب، لكنّما دون ذلك لا يلزم التحديث.

تصل مدة سماح تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر إلى 15 يوم من تاريخ تغيير البيانات، لكي يحدّث المستفيد بياناته، ولكن في حالة تجاوز تلك المدة دون التحديث، يتوقف الدعم، ويصبح غير مؤهل لصرف الدفعة المستحقة، وكل ما أمامه أن يقدم طلب اعتراض وينتظر الرد على الطلب، وقد أكد البرنامَج أنه في حالة الموافقة على طلب الاعتراض يصرف المستفيد حساب المواطن بأثر رجعي لعدد الدفعات السابقة ولكن بشرط ألا تتجاوز خمس دفعات كحد أقصى.