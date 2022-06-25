أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن إمكانية تجديد المواطنين الهوية الوطنية إلكترونيا من خلال منصة أبشر وذلك بهدف التسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم من الذهاب إلى المصالح الحكومية لتجديد الهوية الوطنية ويستغرق وقت إصدار الهوية الوطنية لمدة 14 يوم كحد أقصى ثم يتم إرسال رسالة بتوفر البطاقة لاستلامها، وتعتبر منصة أبشر للتوظيف هي واحدة من أهم المنصات في المملكة العربية السعودية التي تقوم بتقديم العديد من الوظائف والخدمات إلى المواطنين في المملكة العربية السعودية والمقيمين داخل أراضيها كما أنها يتم تطويرها من خلال مركز المعلومات الوطني وتوفر للكثير من العمال فرص توظيف متمثلة في مركز المعلومات الوَطني، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم رابط تجديد الهوية الوطنية من خلال منصة أبشر وأهم الشروط 1443.

ما هي الشروط التي يجب توافرها لتجديد الهوية الوطنية من أبشر؟

حددت وزارة الداخلية السعودية شروط تجديد الهوية الوطنية التي يجب توافرها في المتقدم وهي:

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً.

يشترط أن لا تزيد فترة انتهاء الهوية الوطنية عن 180 يوم أو أقل.

يجب دفع كافة الرسوم المطلوبة لتجديد الهوية الوطنية.

يشترط عدم وجود مخالفات أو غرامات مسجلة على المتقدم مسجلة في الأحوال المدنية.

يجب تعبئة نموذج طلب تجديد الهوية الوطنية بشكل صحيح.

يجب تقديم العنوان الوطني ضمن نطاق توصيل البريد السعودي.

الأوراق والمستندات المطلوبة لتجديد الهوية الوطنية:

صورة شخصية حديثة مقاس 4×6 بدون مؤثرات وخلفية بيضاء.

صورة وأصل من شهادة الميلاد.

صورة من القيد العائلي إذا كان المواطن متزوج.

خطوات تجديد الهوية الوطنية من خلال منصة أبشر

يمكن تجديد الهوية الوطنية من خلال الخطوات التالية: