رابط بوابة ناجز وخطوات التسجيل لمنشأة جديدة

التسجيل لمنشأة جديدة عبر بوابة ناجز، هو أكثر ما يشغل المواطن السعودي في هذه اللحظات بعد أن أعادت وزارة العدل عبر حسابها على تويتر التذكير للمواطنين بضرورة التسجيل للمنشأة الجديدة عبر ناجز، وسنقوم من خلال السطور التالية عبر موقعنا نجوم مصرية بشرح طريقة التسجيل، وعرض رابط التسجيل المباشر.

طريقة تسجيل منشأة جديدة عبر بوابة ناجز الإلكترونية

ويمكن التسجيل باتباع الخطوات التالية:-

الدخول على البوابة الإلكترونية لخدمة التسجيل من هنا. اختيار أدارة الحسابات ثم اختيار تفعيل حساب المنشأة من إدارة الحسابات. ثم تحديد نوع الجهة المطلوبة. وأخيرا اختيار السجل التجاري للمنشأة.

ثم بعد الضغط على تفعيل حساب المنشأة ندخل على هذه النافذة لإضافة البيانات المطلوبة

وبخصوص الشركات ذات المسئولية المحدودة أوضح المركز أنه يتم تفعليها آليا، أما باقي المنشآت فيتم تفعيلها عبر التوثيق والتدقيق الذي يجريه المركز خلال 48 ساعة.

تحديثات جديدة أجرتها وزارة العدل

هذا وقد أجرت وزارة العدل العديد من التحديثات خلال الفترة الأخيرة، من بينها إمكانية الاطلاع على المواعيد القادمة واستعراض جميع الجلسات، كما يمكنك البحث برقم الطالب عن جميع القوائم الخاصة بالطلب.

جدير بالذكر أن وزارة العدل تعمل بشكل دوري ومستمر في زيادة عمليات الرقمنة لكافة الخدمات التي تقدمها الوزارة، حيث وصل عدد الخدمات التي يمكن أن تؤديها عبر بوابة najiz.sa الى 120 خدمة في قطاع القضاء والتوثيق والصلح والتدريب والتنفيذ.