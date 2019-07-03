رابط المسار الإلكتروني لحج الداخل 1440 للتسجيل في المرحلة الثانية من برامج الحج

فتح رابط المسار الإلكتروني لحج الداخل 1440-2019 عبر موقع وزارة الحج والعمرة الرسمي، لاستكمال مراحل التسجيل في برامج الحج لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين، بناءً على ألية التقديم على برامج الحج الداخلية المقدمة من الشركات المختصة، حيث من المقرر بداية المرحلة الثانية من مراحل التسجيل في المسار الإلكترونية لحجاج الداخل البوابة الشرعية لأداء مناسك الحج، لاستكمال خطوات المرحلة الأولية وإتمام إجراءات الحجز واختيار مقدم خدمة الحج من البرامج المفضلة.

المراحل المتبقية من التسجيل في رابط المسار الإلكتروني لحج الداخل 1440 هجرياً، تشمل اختيار مقدم الخدمة وبرنامج الحج المناسب، وإتمام إجراءات الحجز الإلكتروني وسداد الرسوم المقررة خلال فترة الحجز، حيث يعد التخلف عن السداد بمثابة إنهاء إجراءات الحجز،وستوفر وزارة الحج والعمرة كافة التسهيلات عبد الدعم الإلكتروني وخدمة العملاء لتوفير حلول للمشاكل التي قد تواجه راغبي التسجيل، من خلال وسائل التواصل.

فتح رابط المسار الإلكتروني لحج الداخل 1440

قررت وزارة الحج والعمرة فتح رابط رابط المسار الإلكتروني لحج الداخل 1440 بالمرحلة الثانية من خطوات التسجيل، بداية من اليوم الخميس 4 يوليو 2019 الموافق 1 ذو القعدة 1440، في تمام الثامنة من صباح اليوم ويستمر التسجيل حتى اكتمال حجز جميع المقاعد الخاصة بحج الداخل أو بحد أقصى يوم 7 ذو الحجة 1440 هجرياً، حيث من الضروري تحديد أعداد الحجاج واختيار الباقات من خدمات الموقع الرسمي فقط المعتمد من وزارة الحج والعمرة، خاصة بعد اقتراب موسم الحج.

أوضحت وزارة الحج انه يتم التواصل مع المستفيدين من الخدمة، لتحديد مواعيد سداد رسوم الحج على البرامج التي تم الحجز عليها، ومواعيد استكمال ما تبقى من إجراءات التسجيل، وفق مخطط التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل .

المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

زيارة رابط لمسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الحج والعمرة.

كيفية الحصول على استثناءات تكرار الحج

عرضت وزارة الحج والعمرة كيفية تقديم خطوات خدمة الحصول على استثناءات تكرار الحج، حيث تتاح الخدمة للمواطنين والمقيمين راغبي الحصول على طلب استثناء تكرار الحج.

تنفذ الخدمة من خلال رابط المشار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 -2019 وفق ألية التقديم الموضحة بعالية.