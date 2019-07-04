فتح المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 هـ رابط وزارة الحج والعمرة haj.gov.sa للتسجيل الحج

بالتزامن مع تنفيذ توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين بخصوص التيسير في شؤون الحج والعمرة، فقد أتاحت الحكومة إمكانية أداء مناسك الحج بكل سهولة لجميع المواطنين الراغبين في أداء مناسك الجج لهذا العام 1440 هـ، وقد أطلقت اليوم وزارة الحج والعمرة إجراءات التسجيل في جميع الشركات والمؤسسات المرخص لها أن تقدم هذه الخدمات، بخصوص تسجيل الحجاج واختبار الأسعار المناسبة والخدمات أيضًا.

ومن خلال هذا التقرير نقدم لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية الروابط الرسمية المحددة من أجل التسجيل والدخول إلى رابط المسار الإلكتروني للتسجيل المباشر، هذا وبالإضافة إلى توضيح جميع التفاصيل التي توضح كيفية التسجيل والدخل المباشر، وسوف نعرض عليكم المراحل كما جاءت من وزارة الحج والعمرة السعودي، وتنقسم إلى مرحلتين وسوف نوضحهم بشكل تفصيلي من خلال السطور القادمة.

المرحلة الأولى من تسجيل الحج في الداخل عبر رابط المسار الإلكتروني

وهي مرحلة التعريف بالبرامج وحزم الخدمات وهي مرحلة اختيارية، ويتم البدء فيها من منتصف شهر رمضان ويستمر التسجيل حتى نهاية شهر شوال 1440 هجريا وفي هذه الفترة سوف يتاح لجميع الراغبين إلى الدخول في المسارة الإلكتروني للحجاج في الداخل، على أن يتم استعراض جميع البرامج المختصة بالخدمة والتي تقدمها هذه الشركات الخدمية المرخصة لهذا.

هذا وبالإضافة إلى الاختيار المبدئي لحزم جميع الخدمات المناسبة مع إعداد كافة البرامج الخاصة بهم، مع إدخال البيانات الخاصة بالمرافقين، على أن يتم فتح هذه الخدمة لكل من سجل في قائمة المفضلة، وعبر تلك هذه الفترة يمكن العديل عليها كما تشاء.

المرحلة الثانية مرحلة إتمام الحج

وهي المرحلة التالية وهي مرحلة إتمام إجراءات الحجز سوف تبدأ هذه المرحلة في بداية شهر ذو القعدة على أن يتم استمرارية الحجز حتى يوم 7 ذي الحجة، وفي هذه الحالة تم الدخول إلى لبوابة مسار الإلكتروني للحجاج، ويتم استعرض جميع القوائد المفضلة وتجهيزها، مع تأكيد الحج.

رابط التسجيل في جح الداخلي

الرابط الرسمي الوحيد للحج في الدخال أضغط على “ وزارة الحج والعمرة “

“ للدخول للمسار الإلكتروني لحجاج الداخل، عبر العنوان الإلكتروني: (localhaj.haj.gov.sa).

وننوه أن الرابط الرسمي للمسار الإلكتروني للحج في الداخل معطل، وسوف يتم فتحه من جديد من قبِل وزارة الحج والعمرة تابعونا لنرصد لكم كل ما يخص الحجاج في الداخل، والتفاصيل الأخرى التي تخص الحج، وإليكم مجموعة المراحل الخاصة بالتسجيل الحج في الداخل وتتمثل في التعريب بالبرامج، وكيفية إتمام الحجز.

إجراءات حجاج الداخل :

أولا يجب الدخول إلى بوابة المسار الإلكتروني ومعرفة برامج الخدمة وأسعارها، ومن ثم واختيار الخدمة المناسبة للحاج.

قم بملء نموذج بالموقع: http://localhaj.haj.gov.sa/

ملئ البيانات المطلوبة.

الدليل الإرشادي لتسجيل الحج في الداخل عبر رابط المسار الإلكتروني

أم عن الخطوات الخاصة بالتسجيل فالفيديو التالي يوضح لكم كيفية التسجيل في برنامج الحج والعمرة في الحج الداخلي للعام الهجري 1439 هجريًا من خلال الموقع الرسمي موقع المسار الإلكتروني” جميع التفاصيل مبينه من وزارة الحج في المملكة.

تحدث.. وفتحت وزارة الحج والعمرة بوابة مسار الإلكترونية من أجل تسجيل الحج في الداخل لجميع الأشخاص الراغبين في الحج لهذا العام، ويمكن الاختيار من بين البرامج المناسبة فقط عند الدخول إلى موقع الحج والعمرة الموضح أعلى المقال.

اليوم بداية التسجيل في المسار الإلكتروني

تنويه – للدخول لبوابة وزارة الحج فضلا استخدم الرابط http://www.haj.gov.sa/english/Pages/default.aspx

للدخول للمسار الإلكتروني لحجاج الداخل استخدم الرابط http://www.localhaj.haj.gov.sa

للاستفسار والتواصل مع وزارة الحج والعمرة السعودية

والانفوجراف السابق يوضح لكم جميع الأرقام والمواقع الرسمة من أجل التواصل مع وزارة الحج والعمرة السعودية في حالة وجود أي عوائق أو مشاكل في حالة التسجيل، فقط قم الاتصال على الأرقام الموضحة في الصورة بالأعلى وسوف يتم التواصل معكم على الفور، والإجابة على كافة الاستفسارات الخاصة بكم.

لمن لا يتمكن من التسجيل في المرحلة الأولى

وإلى كل من لم يلتحق بالتسجيل في المرحلة الأولى ولم يحالفه الحظ في الالتحاق بأولى مراحل التسجيل يمكن له أن يقوم بالتسجيل في المرحلة الثانية ومن ثم إكمال الحجز وإتمام عملية السداد، من ثم طباعة التسجيل.