رابط الكشف و الإستعلام عن موعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 هـ

تعتبر مساعدة المقطوعة من أبرز المساعدات المالية التي تقدم من خلال وكالة الضمان الإجتماعي التابعة لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية، وتتميز المقطوعة كونها مساعدة مالية يتم صرفها للأسر ذات الدخل المنخفض أو الأسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية، ويزداد عمليات البحث بشكل كبير من قبل المستفيدين الذين هم على قوائم الإنتظار عن موعد صرف مساعدة المقطوعة، وذلك بسبب تأخرها مقارنة بالأشهر الماضية، وتعمل المقطوعة على تقديم المساعدات المالية للأسرة ذات الدخل المنخفض في سبيل مواجهة الظروف الحياتية الصعبة التي يمرون بها، ويأمل الكثير من المواطنين أن يتم صرف المقطوعة خلال الأيام القليلة القادمة.

شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

يجب أن يكون عمر المتقدم للإستفادة من المقطوعة 35 عاماً فأكثر. تقدم المقطوعة للأسر ذات الدخل المنخفض او الاسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية. تصرف مساعدة المقطوعة بشكل دوري لمرة واحدة في السنة. تعتبر 30 ألف ريال سعودي هو الحد الأعلى للمستفيدين من المقطوعة . يتم تحديد قيمة الأعانة وفقاً لعدد أفراد الأسرة ودخل الأسرة.

الفئات المستفيدة من الضمان الإجتماعي

الأرامل والمطلقات.

أسر السجناء .

الاسر التي غاب عنها عائلها.

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان

يبحث الكثير من المستفيدين من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي عن رابط البوابة الإلكترونية من أجل تقديم التسجيل والقيام بالإستعلام، حيث يمكنك عزيزي المواطن زيارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي هــــــــــــنـــــــا، وقد عمل ذلك الموقع من أجل التخفيف عن المواطن السعودي عناء الذهاب إلى مراكز الضمان الإجتماعي، وتقليل الوقت والجهد، حيث يقدم الموقع خدمة متكاملة للمواطن السعودي.