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رابط القبول والتسجيل في قوات أمن المنشآت المملكة السعودية 1444 لحملة الثانوية فيما أعلى

أنس محمود

يتطلع العديد من المواطنين إلى معرفة طريقة التسجيل في قوات الأمن المنشآت المملكة السعودية، بعد أن أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق خدمة القبول في قوات أمن المنشآت المسؤولة عن حماية مختلف المنشآت النفطية والصناعية المنتشرة في أنحاء المملكة السعودية، على أن يكون التقديم  من خلال خطوات التقديم التي تعلن عنها الوزارة طبقاً لموعد محدد لعدد معين من الرتب الشاغرة في صفوف القوات الخاصة بأمن المنشآت.

التسجيل في قوات أمن المنشآت المملكة السعودية 1444

طريقة التسجيل في قوات أمن المنشآت المملكة السعودية

الجدير بالذكر أن خطوات التسجيل في قوات أمن المنشآت المملكة السعودية هامة وضرورية، ولا تتم إلا بشكل إلكتروني عبر التالي:

رابط تقديم أمن المنشآت 1444 جندي أول وجندي موسيقى رجال

جدول رواتب أمن المنشآت 1444 هـ | جميع تفاصيل الرواتب حسب الدرجة والرتبة

  • الدخول إلى المنصة الإلكترونية الرسمية أبشر توظيف التابعة إلى وزارة الداخلية.
  • الضغط على أيقونة الوظائف المتاحة.
  • تحديد التقديم على وظائف قوات أمن المنشآت.
  • إدخال بيانات الوظيفة التي يرغب المتقدم التسجيل بها.
  • إرفاق جميع المستندات المطلوبة وإدخال بيانات الاتصال والبيانات الشخصية بشكل صحيح.
  • ثم الضغط على أيقونة تأكيد تسجيل الطلب.
التسجيل في قوات أمن المنشآت
التسجيل في قوات أمن المنشآت

شروط التقديم في أمن المنشآت

  • يشترط على المواطنين المتقدمين في وظائف أمن المنشآت المملكة السعودية أن يكونوا سعوديين الجنسية.
  • أن يتمتع المتقدم بالسمعة الحسنة والسلوك الجيد.
  • يجب ألا يكون المتقدم قد سبق له التورط في جريمة تخل بالشرف والأمانة أو حد شرعي.
وظائف وزارة الداخلية
وظائف وزارة الداخلية
  • كما يشترط ألا يكون المتقدم قد طرد من أحد الكليات أو المعاهد العسكرية.
  • يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عام وألا يزيد عن 27 عام.
  • يشترط أيضاً ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم وأن يتناسب وزنه مع طوله.
  • يجب ألا يكون موظف أمن المنشآت متزوجاً من امرأة غير سعودية.
  • ألا يكون موظفاً في أحد الجهات الحكومية السعودية.
  • يشترط على المتقدم اجتياز الفحص الطبي وأن يكون لائقاً طبياً.

موعد القبول والتسجيل في أمن المنشآت

التسجيل في أمن المنشآت
التسجيل في أمن المنشآت

أعلنت وزارة الداخلية متمثلة في إدارة القبول المركزي والشؤون العسكرية عن فتح باب التسجيل والقبول في وظائف أمن المنشآت الداخلية برتبة جندي وجندي أول للرجال ابتداء من تاريخ 1 محرم 1444 وحتى 6 محرم 1444، وعلى المواطنين الراغبين في الانضمام إلى وظائف وزارة الداخلية التسجيل خلال الموعد المحدد في حال توافر الشروط المعلن عنها.

أنس محمود

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