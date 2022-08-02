رابط القبول الإلكتروني الموحد لطلاب الثانوية بالسعودية 1444

زادت البحث في هذه الفترة من قبل الكثير من الطلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودية من أجل معرفة رابط القبول الالكتروني الموحد للعام 1444 وذلك بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، وذلك من أجل بدء التقديم في الجامعات السعودية المختلفة من قبل الطلاب، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم رابط التقديم وكيفية التقديم.

التقديم في رابط القبول الالكتروني الموحد للطلاب بالسعودية

يمكن لطلاب الثانوية العامة بالسعودية التقديم في الجامعات المختلفة بالمملكة العربية السعودية من خلال رابط القبول الالكتروني باتباع الخطوات التالية :

اولا لابد من الدخول على بوابة القبول الإلكتروني الموحد من خلال هذا الرابط.

اضغط على تقديم جديد.

قم بادخال البيانات الخاصة بالطالب.

اكتب الرقم القومي الخاص بالطالب.

تحديد جنس الطالب ” ذكر “.

ادخل درجات امتحان القدرات.

حدد ما إذا كان الطالب قد تم فصله من اي كلية او جامعة من قبل بنعم او لا.

اكتب الرقم في الصورة.

حدد نوع اختبارات القدرات اذا كانت للتخصصات العلمية والنظرية أو أنه تم إعفاء الطالب من امتحان القدرات.

تحديد العام الدراسي الذي تخرج فيه الطالب من الثانوية العامة.

اكتب اسم المستخدم والذي يتمثل في الرقم القومي للطالب.

اكتب كلمة المرور واكدها.

ادخل البريد الالكتروني الخاص بالطالب.

قم بالموافقة على الشروط والأحكام.

ادخل كافة البيانات الخاصة بالطالب وتحديد الحالة الاجتماعية.

اضغط على حفظ البيانات.

سيتم بعد ذلك نقل الطالب إلى الرغبات.

حدد الرغبة للكلية أو الجامعة التي ترغب في التقديم بها بمنطقة الرياض.

عليك اختيار 20 رغبة بالترتيب للكليات والجامعات

قم بحفظ الرغبات.

يتم تحديد موعد المقابلة الشخصية للطلاب من قبل بوابة القبول الالكتروني .

الجدول الزمني للموافقة على المؤسسة الجامعية 1444 هـ

رابط القبول الالكتروني للطالبات بالسعودية 1444

يمكن للطالبات بالمملكة العربية السعودية التقديم لأي جامعة بمنطقة الرياض من خلال رابط القبول الالكتروني كما في التالي :

الدخول على رابط القبول الالكتروني الموحد من هنا.