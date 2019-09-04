رابط الفحص عن مساعدة المقطوعة في شهر محرم 1441 برقم الطلب

نتابع معكم زوارنا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية أخر اخبار مساعدة المقطوعة في دولة المملكة العربية السعودية عن شهر محرم، حيث سوف نرصد لكم من خلال هذا المقال الشروط والفئات والموعد من اجل إيداع المقطوعة، حيث يعتبر هذا الموضوع من أبرز المواضيع التي يبحث عنها المواطن السعودي في هذه الأونة بسبب تأخر صرف المقطوعة خلال الأشهر الماضية.







تعتبر المقطوعة من أبرز المساعدات المالية التي يتم صرفها للأسر السعودية ذات الدخل المنخفض او الاسر ذات الدخل المحدود، وقد أتاحت الوزارة تلك المقطوعة من أجل التيسير والتسهيل وتلبية إحتياجات الأسر السعودية التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية، حيث تمر السعودية بالعديد من الإصلاحات الإقتصادية التي تهدف إلى تحسين المستوى الإقتصادي والمعيشي للأسر السعودية التى لا تقدر على العيش في ظل الظروف التي يمرون بها بسبب غلاء المعيشة، وتهدف السعودية من خلال هذا إلى تحسين الظروف الإقتصادية والمعيشية للمواطن السعودي والعمل على تحسين الإقتصاد الوطني، وتطبيق رؤية المملكة للعام 2020 .

ما هي شروط الإستفادة من المقطوعة في الضمان الإجتماعي







تعتبر 30 ألف ريال سعودي هو الحد الأعلى المقدم للمقطوعة. تصرف المقطوعة مرة واحدة في السنة، ويتم التقديم لها بعد أن يمر عام كامل على صرفها. يجب ان يكون المواطن سعودي الجنسية وأن يكون فوق 35 عاماً

الفئات المستفيدة من مساعدة المقطوعة







الأسر ذات الدخل المنخفض او الأسر التى لا دخل لها. أسر السجناء . الاسر التى غاب عنها عائلها.

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة







وفي ختام المقال سوف نرصد لكم رابط البوابة الإلكترونية من أجل الفحص والإستعلام والتسجيل للإستفادة من المقطوعة من خلال تلك البوابة من هـــــنـــا، حيث تستطيع عزيزي المواطن من خلال تلك البوابة القيام بكافة الخدمات التي أتاحتها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية للإستفادة من المقطوعة.