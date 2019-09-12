رابط الضمان الاجتماعي لشهر سبتمبر 1441 مساعدة المقطوعة وكيفية التسجيل

يعتبر موضوع مساعدة المقطوعة من أبرز المواضيع التي تجد عمليات بحث كثير في دولة المملكة العربية السعودية، حيث يأمل الكثير من المواطنين بأن يتم إيداع الدفعة الجديدة من الدعم المقدم من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للأسر التي على قوائم الإنتظار، بالإسراع في إيداع الضمان الإجتماعي بأسرع وقت ممكن، من أجل تحسين الظروف المعيشية و الإستفادة من المنحة النقدية التي تقدمها المملكة، وذلك في سبيل تحسين المستوى الاقتصادي لتلك الأسرة السعودية، ويرغب الكثيرين من المستفيدين الذين هم على قوائم الإنتظار بأن تستجيب وزارة العمل بشكل سريع لتلك الطلبات التي أعلن عنها العديد من المستفيدين من خلال مواقع التواصل الإجتماعي.







هل سيتم صرف مساعدة المقطوعة خلال الأيام القادمة !

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على أنه لا يوجد موعد رسمي من أجل إيداع مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، وقد اكدت على انه يجب أخذ المعلومات من المواقع الرسمية التابعة لوزارة العمل أو من خلال القنوات الرسمية التابعة لها، وضرورة تحري الدقة في كافة المعلومات التي يتم تناقلها بين المواطنين.







ما هي شروط الاستفادة من مساعدة المقطوعة 1441

أن يكون عمر المستفيد عمره أكثر من 35 عاماً من أجل الإستفادة من المقطوعة. يجب أن يكون المستفيد مقدم للمقطوعة من أجل أن يحصل على رقم ضمن قائمة الانتظار، التي يتم صرفها بشكل دوري ومنتظم. أن لا يكون المستفيد ضمن المستفيدين من معاشات الضمان الإجتماعي.







الإستعلام عن موعد صرف المقطوعه

يجب على المستفيد ان يكون مسجل مسبقاً من أجل الاستفادة من مساعدة المقطوعة، وقد صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية موقعاً إلكترونياً من أجل الإستعلام عن الضمان الإجتماعي، حيث يمكنك زيارة البوابة الإلكترونية في الضمان الإجتماعي