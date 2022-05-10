شروط الحصول على منحة الأرض من الديوان الملكي ورابط الحصول
حرص الديوان الملكي على أن يوفر مختلف المساعدات إلى المواطنين ذات الدخل المنخفض بالمملكة العربية السعودية ومن أبرز تلك المساعدات هي قطعة أرض مجانية ولكن أعلن الديوان عن مجموعة من الشروط التي يلزم استيفائها من أجل الحصول على تلك المساعدة وفيما يلي تلك الشروط.
شروط الحصول على منحة الأرض من الديوان الملكي
إليكم الشروط التي يلزم توافرها من أجل الحصول على المساعدة المقدمة من الديوان الملكي
- يجب على المتقدم أن يكون حامل للجنسية السعودية.
- كما يجب ألا يقل عمره عن 18 عام وذلك للرجل بينما في حالة إذا كانت سيدة فلا يقل عمرها عن 25 عام.
خطوات الحصول على منحة الأرض من الديوان الملكي
إليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع من أجل الحصول على منحة الأرض من الديوان الملكي:
- أولًا يتم الولوج إلى الرابط الخاص بوزارة الشئون البلدية والكروية https://momrah.gov.sa/ar
- يتم النقر على قائمة الخدمات الإلكترونية.
- القيام بكتابة كافة البيانات الشخصية مع ملء النموذج الذي سيظهر إليكم على الشاشة.
- يجب أن تكون البطاقة الشخصية سارية.
- بعد ذلك يتم النقر على الأراضي المجانية.
- ثم يتم القيام برفع كافة المستندات والصور المطلوبة.
- بعد ذلك النقر على أمر إرسال الطلب.
- يلزم أن يتم مراجعة كافة البيانات مع التعديل عليها في حالة تواجد أي أمر خاطئ.
- يقوم الديوان باستقبال الطلبات ثم يتم المراجعة والتعرف على الفئات المحتاجة.