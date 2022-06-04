خطوات الحصول على التمويل الشخصي من مؤسسة التقاعد وأهم الشروط والمميزات

تعتبر مؤسسة التقاعد من أهم المؤسسات الخيرية بالمملكة العربية السعودية وحرصت المؤسسة على أن تقدم الكثير من القروض الشخصية لكافة المتقاعدين بالسعودية من أجل مساعدتهم على مواكبة الحياة فيمكن من خلال التمويل المقدم من مؤسسة التقاعد أن يتم الحصول على سكن أو عقار فهو من أهم التمويلات التي تقدم في المملكة العربية السعودية وعليه إقبال كبير من قبل الكثير من العملاء بالمملكة العربية السعودية وإليكم في مقالنا التالي الخطوات التي تتبع من أجل الحصول على تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد.

خطوات الحصول على تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد

إليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع من أجل الحصول على تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد:

أولًا يتم التوجه إلى الموقع الخاص بمؤسسة التقاعد.

ثم يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة من أجل الحصول على المساعدة وتلك البيانات وتكمن في التالي اسم المستخدم وكلمة المرور مع رقم الهوية والبريد الإلكتروني.

بعد ذلك يتم التأكد من صحة البيانات ثم يتم مراجعة الطلب وبعد ذلك يتم النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

شروط الحصول على مساعدة من مؤسسة التقاعد

قامت مؤسسة التقاعد بالإعلان عن مجموعة من الشروط التي يلزم توافرها من أجل الاستفادة من القرض الشخصي المقدم من المؤسسة وإليكم في السطور الآتية أبرز تلك الشروط:

أولًا يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون مقيم بالمملكة العربية السعودية.

كما يجب أن يتراوح عمر الشخص المتقدم ما بين 25 عام إلى 65 عام.

ويلزم ألا يقل عمر المتقدم عن 5000 ريال سعودي.

كما يجب على المتقدم أن يكون من الفئات التي تخضع إلى نظام التقاعد المدني أو العسكري.

يلزم أيضًا على المتقدم أن يقوم بتقديم كافة البيانات المطلوبة وأن يكون قادر على إتمام السداد.

كما يجب ألا يقل فترة العمل الخاصة بالمتقدم عن عاميين.

مميزات المؤسسة العامة للتقاعد

تتسم المؤسسة العامة للتقاعد وتلك المميزات هي كلًا من التالي: