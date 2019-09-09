رابط الحاسبة التقديرية في حساب المواطن الدفعة 22 عن شهر محرم

يعتبر برنامج حساب المواطن من أبرز عمليات البحث التي يقوم بها المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية، وذلك مع إقتراب إيداع الدفعة الثانية والعشرين من الدعم المقدم للمواطنين في المملكة، حيث أعلن القائمون على برنامج الدعم على انه قد إقترب إيداع الدفعة 22 من الدعم، وقد أكدو على انه سوف يتم إيداع الدفعة الجديدة من الدعم المقدم يوم الثلاثاء القادم العاشر من سبتمبر، وقد تم إقرار برنامج الدعم من اجل العمل على مساعدة الاسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الاساسية أو الاسر التى لا تأثرت بشكل كبير من الضريبة المضافة والإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة، من أجل تحقيق التوزان المالي والإقتصادي.







ما هو حساب المواطن؟

أقرت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية برنامج حساب المواطن لتخفيف العبء عن المواطنين المتضررين بسبب الإصلاحات الإقتصادية، حيث يعتبر البرنامج من أبرز البرامج التمويلية في دولة المملكة العربية السعودية، حيث تم صرف تلك المساعدة من أجل مساعدة الاسر السعودية للتقليل من العبء بسبب الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة.







رابط الحاسبة التقديرية لـ حساب المواطن

يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن رابط الحاسبة التقديرية لحساب المواطن، حيث أتاحت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية خدمة الحاسبة التقديرية من أجل الإستعلام عن قيمة الدعم المقدم للأسر السعودية المستحقة للدفعة الجديدة، حيث يمكنك زيارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي الحاسبة التقديرية