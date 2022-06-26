رابط التقديم للمعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية سرب srp

أعلن المعهد التقني السعودي للسكك الحديدية SRP، عن توافر التسجيل من أجل دراسة البرنامج التدريبي للتأهيل لوظيفة فني اتصالات أو إشارات أو تحكم، وإتاحة فرصة عمل بشركة “إكس رايل” السعودية لصيانة السكك الحديدية، بشرط أن يتم قبول الطالب في معهد SRP وفق بعض الشروط، والتي يجب توافرها في المتقدمين، وسيقدم المعهد عددًا كبيرًا من المزايا التي سيستفيد منها كل متقدم في حال قبوله بالمعهد، ويتم تقديم طلب الالتحاق ببرنامج سرب إلكترونيا من خلال المنصة الإلكترونية للمعهد.

شروط التقديم بمعهد سرب SRP

يتم تقديم الطلب في معهد سربا وفقًا لبعض الشروط العامة التي يجب أن يستوفيها جميع المتقدمين، والتي يتم تحديدها على النحو التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية فقط.

الحصول على شهادة متوسطة في التكنولوجيا الكهربائية بمعدل تراكمي 3.5 من 5 أو أعلى.

أن يكون عمر المتقدم من 21 سنة إلى 25 سنة.

يجب اجتياز جميع امتحانات القبول من قبل المعهد.

يجب أن يكون المتقدم لائقا طبيا أثناء التقديم للمعهد.

يجب أن يحمل كل متقدم رخصة قيادة صالحة.

الإلمام باللغة الإنجليزية حسب المستوى الذي يحدده المعهد.

مزايا التقديم في معهد سرب

يستفيد كل شخص من التسجيل في معهد سيتمتع بعدد من المزايا التي سيحصل عليها جميع المتقدمين، ومن أبرزها ما يلي:

سيحصل كل متدرب على مكافأة قدرها 4000 ريال خلال فترة التدريب.

سيحصل كل شخص على راتب شهري يصل إلى 7000 ريال بعد التدريب الناجح.

تسجيل كل مستفيد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

سيحصل كل شخص على تأمين طبي شامل.

الحصول على تدريب لمدة 12 شهرًا من بداية التقديم والقبول.

رابط التقديم في سرب

يتم تقديم طلب الالتحاق ببرامج معهد Serb عن طريق الدخول إلى المنصة الإلكترونية إلى لمعهد Serb، والنقر على التطبيق في البرنامج المعلن عنه، بشرط تعبئة نموذج الطلب وتسجيل جميع البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح، بعد التأكيد شروط التسجيل التي تم الإعلان عنها.