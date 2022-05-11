رابط التقديم في وظائف جامعة الملك عبد العزيز 1443 للجنسين الرجال والنساء 202 وظيفية بنظام التقاعد

لقد أعلنت إدارة جامعة الملك عبد العزيز السعودية عبر صفحات التواصل الإجتماعي التابعة لها عن فتح باب التقديم في وظائف داخل الجامعة للجنسين الرجال والنساء لأكثر من 202 وظيفة، على أن يكون الوظائف بنظام التعاقد دام كامل في جميع التخصصات في مدينة جدة كما حدد موعد التقديم وهو يوم الأحد الموافق 8 مايو 1443 ويستمر لمدة 10 أيام، حيث تعد جامعة الملك عبد العزيز السعودية من أكبر الجامعات السعودية المتواجدة في مدينة جدة، ولهذا بدأ الجميع بالبحث عن طريقة التقديم في الوظائف وشروط التقديم وسنقدم لكم هذا بالتفصيل.

رابط التقديم في وظائف جامعة الملك عبد العزيز 1443

لقد أعلن الأستاذ عبدالرحمن بن سعيد المالكي مدير عام الموارد البشرية بالجامعة الملك عبد العزيز أنه سيتم فتح باب التقديم في الوظائف بدأ من يوم الأحد الموافق 8 مايو 2022 م، وسيكون التقديم عبر الموقع الرسمي للجامعة والطريقة هي:

في البداية قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للبوابة جامعة الملك عبد العزيز.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم قم بالتحديد الوظيفة المناسبة التي تريد التقديم إليها.

ثم قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم في الوظيفة.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة إرسال الطلب.

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف جامعة الملك عبد العزيز

هناك بعض الأوراق التي لابد من تقديمها في وظائف جامعة الملك عبد العزيز وهي:

صورة من الهوية الوطنية.

شهادة التأمينات الاجتماعية.

تقديم السيرة الذاتية للمتقدم.

صورة من المؤهل الدراسي.

تقديم شهادة التصنيف والتسجيل المهني.

ارفاق شهادة الخبرة (إذا توفر).

موعد التقديم في وظائف جامعة الملك عبد العزيز السعودية

أعلنت جامعة الملك عبد العزيز أن موعد التقديم في الوظائف سيبدأ من يوم الأحد 8 مايو 2022 الموافق 7 من شوال 1443 ويستمر التقديم لمدة 10 أيام حتى يوم الأربعاء الموافق 18 مايو 2022 الموافق 17 من شوال 1443، كما أكدت على أن التقديم في الوظائف سيكون إلكترونيا عبر بوابة جامعة الملك عبد العزيز.

الوظائف المطلوبة