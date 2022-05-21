رابط التقديم في وظائف الأمن الدبلوماسي وشروط تسجيل القوات الخاصة للأمن 1443 وموعد التقديم

منذ أن أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن الوظائف العسكرية في القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي للرجال، وهناك عدد كبير جداً من الشباب الذين يبحثون عن طريقة التقديم في الوظائف فهي تعد فرصة كبيرة للكثير من الشباب العاطلين عن العمل، حيث تتوفر الوظائف في مناطق كثيرة داخل المملكة العربية السعودية ورتب مختلفة (وكيل رقيب، جندي، جندي أول، عريف) وهناك الكثير من المؤهلات المطلوبة، وسنقدم لكم الشروط الواجبة لقبول طلب التقديم في وظائف الأمن الدبلوماسي للقوات الخاصة وطريقة التقديم.

رابط التقديم في وظائف الأمن الدبلوماسي للقوات الخاصة للرجال 1443

كما حددت وزارة الداخلية السعودية طريقة التقديم في وظائف الأمن الدبلوماسي للقوات الخاصة للرجال وهي إلكترونية عبر الرابط الرسمي للتقديم وسنقدم لكم خطوات التقديم وهي:

في البداية قم بالدخول إلى بوابة أبشر للتوظيف الإلكترونية.

ثم قم بتسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على تسجيل.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة الوظائف المتاحة الآن من القائمة الرئيسية.

سيظهر أمامك بعض الوظائف قم بالنقر على وظائف الأمن الدبلوماسي.

ثم قم بكتابة البيانات الشخصية المطلوبة للتقديم في الوظائف.

قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم.

التأكد من صحة البيانات التي تم ادخالها.

ثم قم بالضغط على أيقونة إرسال طلب التقديم.

شروط التقديم في وظائف الأمن الدبلوماسي للقوات الخاصة للرجال

هناك بعض الشروط للتي وضعتها وزارة الداخلية للتقديم في الوظيفة وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يكون المتقدم متزوج من غير سعودية.

يشترط أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، ولا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة تخص بالشرف والأمانة.

ألا يكون المتقدم قد سبق تعينة في وظائف تابعة إلى الخدمات العسكرية.

أن يكون حاصل على المؤهل الدراسي المطلوب للوظيفة.

يشترط أن يجتاز كافة الإختبارات.

أن يكون طوله ووزنه مناسب مع اللائحة الطبية.

موعد التقديم في وظائف الأمن الدبلوماسي للقوات الخاصة للرجال 1443

لقد حددت وزارة الداخلية السعودية موعد التقديم في وظائف الأمن الدبلوماسي وهي بداية من يوم السبت 20 من شوال 1443 الموافق 21 مايو 2022 ويستمر باب التقديم مفتوح حتى يوم الخميس 25 من شوال 1443 الموافق 26 مايو 2022.