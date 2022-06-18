رابط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية وشروط القبول والأوراق المطلوبة

شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية توضح كلية الملك فهد الأمنية بعض الشروط التي يجب توافرها قبل تسجيل الطالب فيها ومن أهمها: يجب أن يكون الطالب سعودي الجنسية. يجب أن يكون المتقدم عمرة 22 عامًا، ومتاح القبول في الكلية حتى 30 عامًا فقط. يجب ألا يكون المتقدم لديه أمراض مزمنة أو إعاقات حركية أو ذهنية. يجب أن يكون تخصص الطالب متوافق مع تخصصات الكلية. وتقديره لا يقل عن “جيد” مع ختم جامعة سعودية. أن يكون حسن السلوك والسيرة. على الطالب المتقدم أن لا يكون تم الحكم عليه من قبل في جريمة. لا يقل طول المتقدم عن 168 سم. يجب على الطالب النجاح في جميع الامتحانات والاختبارات. أن يكون غير متزوج من امرأة أجنبية. لا بد من أن ينجح في المقابلة الشخصية ويتخطى جميع الأسئلة بتفوق. يجب على الطالب أن لا يكون عمل من قبل في وظائف حكومية أو عسكرية في المملكة السعودية. يتطلب حصول الطالب على شهادة جامعية. يجب على الطالب التقديم بعد عام واحد فقط من تخرجه وليس أكثر من ذلك. الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية

يجب على كل طالب يرغب في التسجيل لدورة الضباط الجامعيين القيام بتحضير بعض المستندات لتقديم صور منها في عملية التسجيل مثل ما يلي.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية وصورة من شهادة التخرج وتكون مصدقة من وزارة التعليم.

صورة من السجل الأكاديمي للطالب، مع عدد 6 صور شخصية مقاس 4*6.

صورة من شهادة الامتياز للتقديم في الوظائف الأمنية، ترجمة سجلات الطالب وتجهيز نسخه منه.

موعد ورابط التقديم في وظائف كلية الملك فهد الأمنية

أكدت الإدارة العامة للقبول المركزي لدى وزارة الخارجية السعودية أن طريقة التقديم تتم من خلال رابط منصة “أبشر للتوظيف” من خلال الرابط الآتي jobs.sa والتقديم بدأ من اليوم السبت الموافق التاسع عشر من شهر ذي القعدة 1443هـ الموافق 18/6/2022 ويستمر حتى يوم 22 ذي القعدة في الساعة العاشرة صباحًا.