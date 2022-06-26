رابط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية 1444 للجامعين وأهم الشروط المطلوبة

قامت كلية الملك خالد العسكرية اليوم بفتح باب التقديم في دورة الضباط الجامعين والإعلان عن التخصصات الجامعية المطلوبة للألتحاق بالكلية، وأوضحت الكلية بإن التقديم سيكون بداية من اليوم 27 ذو القعدة وحتي يوم الخميس المقبل، وتتم عملية التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للكلية على شبكة الأنترنت.

شروط كلية الملك خالد العسكرية 1444

وضعت كلية الملك خالد العسكرية مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها وذلك من أجل التقديم في الكلية، حيث إن هذه الشروط تكون تبعاً للأتي:-

يشترط إن يكون المتقدم هو مواطن سعودي الجنسية.

يجب إن يكون من أبويين سعوديين.

يشترط إن يكون الطالب حسن السير والسلوك.

إن يكون غير مسجل علية أي من الأحكام القضائية.

إن لا يكون مفصول من أي من الكليات العسكرية.

يجب إن يكون الطالب لا يزيد عمرة عن 27 عاماً، وبالنسبة لخريجي كليات الطب لا يزيد عمرة عن 30 عاماً.

يشترط تناسب وزن المتقدم مع طولة.

يجب توافر كافة الأوراق المطلوبة.

خطوات تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1444

تتم عملية التقديم في الكلية إلكترونياً، وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في النحو التالي:-