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رابط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية 1444 للجامعين وأهم الشروط المطلوبة

محمد جابر السيد

قامت كلية الملك خالد العسكرية اليوم بفتح باب التقديم في دورة الضباط الجامعين والإعلان عن التخصصات الجامعية المطلوبة للألتحاق بالكلية، وأوضحت الكلية بإن التقديم سيكون بداية من اليوم 27 ذو القعدة وحتي يوم الخميس المقبل، وتتم عملية التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للكلية على شبكة الأنترنت.

رابط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية 1444 للجامعين وأهم الشروط المطلوبة

رابط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية 1444 للجامعين وأهم الشروط المطلوبة

شروط كلية الملك خالد العسكرية 1444

شروط وطريقة التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية 1443هـ

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وضعت كلية الملك خالد العسكرية مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها وذلك من أجل التقديم في الكلية، حيث إن هذه الشروط تكون تبعاً للأتي:-

  • يشترط إن يكون المتقدم هو مواطن سعودي الجنسية.
  • يجب إن يكون من أبويين سعوديين.
  • يشترط إن يكون الطالب حسن السير والسلوك.
  • إن يكون غير مسجل علية أي من الأحكام القضائية.
  • إن لا يكون مفصول من أي من الكليات العسكرية.
  • يجب إن يكون الطالب لا يزيد عمرة عن 27 عاماً، وبالنسبة لخريجي كليات الطب لا يزيد عمرة عن 30 عاماً.
  • يشترط تناسب وزن المتقدم مع طولة.
  • يجب توافر كافة الأوراق المطلوبة.

خطوات تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1444

تتم عملية التقديم في الكلية إلكترونياً، وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في النحو التالي:-

  • الذهاب إلى موقع كلية الملك خالد العسكرية “من هنا“.
  • بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة التسجيل.
  • بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات الشخصية المطلوبة منك في المكان المخصص له.
  • تقوم بالضغط علي زر الموافقة على الشروط والأحكام.
  • النقر علي زر التسجيل.
محمد جابر السيد

مدون في العديد من المجالات واهمها المجالات التقنية والسيارات وتحليل السيارات ومعرفة مميزاتها وعيوبها وكتابة التقارير الشاملة عن الكثير من المجالات.


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