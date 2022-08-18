رابط التقديم في شركة البلاد للتوظيف التعليمي نقدمه لكم اليوم تسهيلاً منا للباحثين عن فرصة عمل مناسبة في مجال التعليم، حيث تعمل شركة البلاد للتوظيف التعليمي على توفير الكثير من الوظائف وفرص العمل للمواطنين السعوديين الذين يمتلكون مختلف المؤهلات العلمية، ونستعرض فيما يلي طريقة التقديم على الوظائف المتاحة من خلال الشركة وأهم مزايا العمل والفرص التابعة لها.

شركة البلاد للتوظيف التعليمي

تعد شركة البلاد هي إحدى الشركات المختصة في مجال الاستشارات والحلول، ولديها خبرة كبيرة في مجال التوظيف والتشغيل والصيانة، بالإضافة إلى التدريب والدورات التدريبية، وتهدف الشركة إلى تقديم كافة ما يحتاج إليه سوق العمل السعودي من خدمات تساعده على النهوض والتنمية وتلبي احتياجاته أيضاً، وذلك لكل من القطاعين العام والخاص.

وخصصت شركة البلاد قسم خاص بالتوظيف التعليمي في قسم الطفولة المبكرة، وذلك من أجل إيجاد معلمين ومعلمات للعمل في مجال التعليم في المدارس الحكومية في السُّعُودية. جدير بالذكر أن الشركة تقوم بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة من أجل التعاقد مع معلمين لمرحلة الطفولة المبكرة بعقود مؤقتة، وهذا لضمان استمرارية أصحاب الخبرات والكفاءات العليا من المعلمين.

رابط التقديم في شركة البلاد للتوظيف التعليمي

يمكن التقديم على وظيفة مناسبة من خلال شركة البلاد للتوظيف التعليمي عبر الرابط التالي، ومن ثم إتباع الخطوات التالية للتقديم بشكل إلكتروني:

أولاً الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بشركة البلاد. إنشاء حساب جديد على الموقع. إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة لتسجيل الدخول. إتمام عملية التسجيل وحفظ البيانات قبل الانتهاء من تسجيل الدخول.

رقم التواصل مع شركة البلاد للتوظيف

يمكنكم التواصل مع شركة البلاد للتوظيف التعليمي من خلال رقم الجوال أو الطرق التالية:

رقم الجوال: 920023471. عنوان البريد الإلكتروني: [email protected]_bilad.com أو عن طريق عنوان مقر شركة البلاد: السعودية_ حي السليمانية_ شارع الأمير ممدوح_ مركز الصفوة التجاري.

مزايا التوظيف عبر شركة البلاد للاستشارات والحلول

سوف يتمتع العاملين من خلال شركة البلاد للتوظيف التعليمي بعدة مزايا، ومنها ما يلي:

الحصول على راتب شهري ثابت. وأيضاً الحصول إجازة سنوية مدفوعة الأجر. والحصول على تأمين صحي.

شروط التقدم للحصول على وظيفة لدى شركة البلاد

أعلنت شركة البلاد للتوظيف التعليمي عن مجموعة الشروط التي تضعها لمن يرغب في الحصول على وظيفة من خلالها، وهي: