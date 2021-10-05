رابط التقديم في إعانة البحث على عمل والحصول على 20 ألف ريال دعم نقدي مجانا

يعد رابط التقديم على إعانة البحث عن عمل احد ابرز المواضيع التي تهم الشان السعودي وخاصة من ينطبق عليهم معايير الحصول علي الإعانة المالية التي تساهم بشكل كبير في مساعدة الباحثين عن عمل، تقدم الحكومة السعودية الدعم النقدي لمدة 15 شهر تقريبا لكل من يقوم بالتسجيل في إعانة البحث عن عمل عبر موقع طاقات، لذا نوضح إليكم عبر هذه الألية شروط التقديم وخطوات التسجيل.

رابط التقديم في إعانة البحث على عمل

أتاحت الحكومة السعودية لكل الشباب من بين عمر 20 إلى 35 عام وينطبق عليهم شروط الحصول على إعانة البحث عن عمل التقديم من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع منصة طاقات .

النقر على أيقونة البحث عن عمل.

تسجيل البيانات التالية ( الاسم، كلمة المرور، رقم الجوال، تسجيل البريد الإلكتروني، كتابة البريد الإلكتروني مرة أخرى).

التأكد من صحة المعلومات والبيانات.

بعد أن انتهينا من آلية التسجيل عليك أن تعلم جيداً شروط إعانة البحث عن عمل والتي أقرها صندوق الموارد البشرية، كما يمكنكم الاستفادة من 30 ألف ريال سعودي مساعدات مقطوعة من قبل الوزارة أيضا.

شروط التسجيل إعانة الباحثين عن عمل

ينبغي أن يكون المتقدم غير مستحق إلي المعاشات التقاعدية.

ليس متواجد بدور الإيواء أو الرعاية.

أن لا يكون المتقدم موظف في القطاع الخاص أو حتي في القطاعات الحكومية.

لا يزيد عمر المتقدم عن 35 عام.

أن لا يقل عمر المستفيد عن 25 عام.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويستثني من ذلك أبناء وبنات المرأة السعودية المتزوجة من رجل سعودي.

أن يكون للمستفيد دخل شهري ثابت يساوي القيمة المالية التي يتحصل عليها من إعانة البحث عن عمل.

لا يجب أن يكون المتقدم طالب أو طالبة أو في أحدي مراحل التعليم.

ضوابط التسجيل في إعانة البحث عن عمل

حددت وزارة الموارد البشرية العديد من المعايير والضوابط الخاصة بإعانة البحث عن عمل والتي من أبرزها التالي:

يجب أن يمر 6 أشهر على الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للتقديم.

يجب أن يمر 3 أشهر إذا كان الشخص الراغب في التسجيل في إعانة البحث عن عمل موظف وتم فصلة أو إنهاء العلاقة التعاقدية بينه وبين المكان الذي كان يعمل به.

قيمة مكافأة إعانة البحث عن عمل

حدد النظام السعودي القيمة المالية للإعانة موزعة علي 15 شهر كالتالي:

أول أربعة أشهر يحصل شهرياً على 2000 ريالاً سعودياً.

ثاني أربعة أشهر يحصل شهرياً على 1500 ريال سعودي.

ثالث أربعة أشهر يحصل شهرياً على 1000 ريال سعودي.

اخر 3 أشهر يتحصل المستفيدين شهريا على مبلغ 750 ريال سعودي.

إلي هنا وصلنا معكم إلي نهاية شرح رابط التقديم في إعانة البحث على عمل والحصول على 20 ألف ريال دعم نقدي مجانا.