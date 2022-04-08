أهم الشروط ورابط التقديم للحصول على 100 ألف ريال من كوارا للتمويل
حرصت شركة تمويل كوارا للتمويل على أن توفر الكثير من المنتجات التمويلية التي تساعد الكثير من العملاء في المملكة العربية السعودية سواء إن كانوا مقيميين بالمملكة العربية السعودية أو متقاعدين وأهم ما يميز تلك التمويلات هي التقسيط المريح ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم كل ما يخص لتمويل الأفراد النقدي كوارا للتمويل.
تمويل كوارا للأفراد والمشتريات
يتسم التمويل النقدي المقدم من شركة كوارا بالكثير من المميزات التي من بينها كلًا من التالي:
- يتسم التمويل بسيولة نقدية تصل إلى ألف ريال سعودي مع توافر إجراءات سريعة وشروط سهلة للتمويل.
- أهم ما يميز التمويل هو السرعة في إنجاز الإجراءات.
- يتسم ذلك التمويل بأنه متوفر لجميع الأقطاع سواء المقيمين أو السعوديين أو المتقاعدين.
- يتسم ذلك التمويل بأنه بدون تحويل راتب.
- يتم التقديم للحصول على التمويل من خلال الرابط الرسمي الخاص بالشركة https://www.quarafinance.com/%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af/
- أهم ما يميز ذلك التمويل بأنه متناسب مع كافة أحكام الشريعة الإسلامية.
شروط الحصول على تمويل الأفراد النقدي من شركة كوارا
هناك مجموعة من الشروط التي يلزم توفرها من أجل الاستفادة من تمويل الأفراد النقدي كوارا للتمويل وفيما يلي تلك الشروط:
- سجل ائتماني مناسب لكافة العملاء.
- يجب أن تكون قيمة الراتب 5000 ريال سعودي أو أعلى من ذلك.
- يتم توفير ضامن في حالة إذا كانت قيمة التمويل أكثر من مائة ألف ريال سعودي.