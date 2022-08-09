رابط التقديم على وظائف الهيئة الملكية للجبيل 1444 على برنامج التأهيل والإحلال

وظائف شاغرة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع لكافة المؤهلات الدراسية لا يتطلب سنوات خبرة للوظائف الفنية، حيث تشمل التعيينات الرجال والنساء في عدد من التخصصات، يأتي هذا تضامناً مع الشركات المتعاقدة للتوطين، تهدف رؤية الهيئة إلى تشجيع الاستثمار وتطوير وإدارة مدن صناعة البتروكيماويات لاستخدامات الطاقة وذلك من خلال التركيز والتكامل مع العملاء المستثمرين والموظفين أيضاً، الاعتماد على أبناء الوطن موظفين وموظفات (سعوديين الجنسية) وتوفير فرص العمل المناسبة لهم والتشجيع على العمل وفق آليات متطورة، كما تتسم الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالقيم والولاء والالتزام في العمل فضلاً عن الشفافيةفي التعامل بين الموظفين من ناحية تبادل المعلومات من أجل دعم المسؤولية الاجتماعية لحماية الموارد الطبيعية في البلاد.

الوظائف الشاغرة بالهيئة الملكية

خصصت الهيئة الملكية للجبيل وينبع موقعاً إلكترونياً خاص بها من خلاله يتمكن المواطن/طنة من الحصول على الوظائف المتاحة في عدة مجالات وتخصصات، يتميز هذا الموقع بتقنية رقمية سريعة في تقديم الطلب وإنشاء السيرة الذاتية من أجل إيجاد الوظيفة المناسبة في وقت لاحق، كما يتضمن الموقع لوحة تحكم لتسهيل عملية التعديل في حسابك المسجل من قبل أو متابعة طلبات التوظيف ومشاهدة صندوق البريد، بالإضافة إلى أيقونة وظائفي المحفوظة وعمليات البحث المخزنة وهي تتضمن الوظائف التي قمت بالتقديم عليها أو قمت بحفظها.

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المسميات الوظيفية الحالية:-

محاضر إدارة سلاسل الإمدادات.

محاضر هندسة كهربائية – كيميائية.

تخصص محاسبة.

نظم المعلومات الإدارية.

طبيب استشاري أمراض الدم للأطفال.

أستاذ مساعد هندسة كهربائية.

أستاذ مساعد هندسة ميكانيكية.

أستاذ مساعد لغة إنجليزية.

محاضر هندسة ميكانيكية (ينبع).

أستاذ مساعد كيمياء – فيزياء – رياضيات.

مدرب تربية بدنية.

مهندس خدمات بيئية.

مدرب إدارة اعمال.

محلل تراخيص.

البحث عن وظيفة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع

من خلال تسجيل الدخول على حسابك عبر الموقع سوف تجد أمامك خانة البحث عن وظائف الهيئة الملكية، مثلما موضح بالصورة أعلى عليك كتابة المسمى الوظيفي الذي تبحث عنه ثم الأفضلية بالتعيين في أي منطقة (الجبيل – الرياض – جازان – رأس الخير – ينبع)، ثم تحديد أفضلية التخصص (إداري – أمني – تعليمي – طبي – هندسي – تقني – أكاديمي) يليها النقر على مربع البحث.

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رابط التقديم على وظائف برنامج التأهيل والإحلال

يمكنك التقديم على الوظائف المتاحة عبر رابط الهيئة الملكية للجبيل وينبع عليك الدخول إلى الوظيفة المراد التقديم عليها ومعرفة التفاصيل الخاصة بها التي تشمل مستوى التعليم، والوظيفة حكومية أم مستشفيات طبية أو مجالات أخرى فنية وهندسية وإدارية، والدوام كامل أم لا كل التفاصيل داخل الموقع المرفق..موفقين جميعاً إن شاء الله.