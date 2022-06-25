رابط التقديم على وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي السعودي لكلا الجنسين 1443

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي 1443 لجنسين في كافة التخصصات بداية من يوم الأحد 1443/11/20هـ الموافق للتاسع عشرة من شهر يونيو 2022 من اجل التعيين في الأمن البيئي للرجال والنساء، وتعد قوات الأمن البيئي السعودي من ضمن أبرز القطاعات العسكرية التي تعمل على الحفاظ على التنوع البيئي والأحيائي في كافة مناطق المملكة، فهي تعمل على حماية الغابات والمساحات الخضراء بالاظافة إلى جميع الموارد الطبيعية.

رابط تقديم وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي 1443

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي بالسعودية عن اهم الخطوات التي يمكن من خللها التقديم على وظائفها وجاءت تلك الخطوات مبينة على النحو التالي:

أول خطوة يجب على المتقدم القيام بها وهي الدخول إلى رابط منصة أبشر توظيف

الخطوة الثانية الضغط على قسم الوظائف المتاحة، واختيار الوظيفة التي يرغب في التقديم عليها والتي تكون متوافقة مع المؤهل العلمي الخاص به.

ثالثا: النقر على تقديم الطلب، وكتابة جميع البيانات المطلوبة منك مع مراعاة الدقة ومن ضمنها: كتابة رقم الهوية، تاريخ الميلاد، نوع الجنس، الحالة الاجتماعية، رقم هوية الأب، رقم الوظيفة، ثم النقر مباشرة على موافقة من أجل التوجه لنموذج التوظيف.

رابعا: النقر على عبارة التالي والحفظ.

خامسا، لضغط النقر على مربع إضافة بيانات المؤهل العلمي، ثم تأكيد الطلب.

سادسا: الضغط على خيار تبويب الموافقة، من بعدها التوجه لنموذج التوظيف، مع كتابة جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح، ثم النقر على مربع التالي والحفظ.

سابعا: اضغط على زر خيار البيانات من ثم إضافة المطلوب مع كتابة المؤهل العلمي الخاص بك.

ثامنا: النقر على خيار العرض والحفظ، ثم تأكيد الطلب.

شروط وظائف الأمن البيئي 1443

وضعت القوات الخاصة للأمن البيئي بالمملكة العربية السعودية العديد من الشروط للتقديم على وظائفها وجاءت مبينة كما يلي:

حسن السيرة والسلوك عمر المتقدم ما بين ثمانية عشرة سنة وأربعون سنة. أن لا يكون موظف في احدى الوظائف الحكومية أو العسكرية، او أن يكون قد فصل من الخدمة العسكرية. ألا يكون متزوجا من زوجة غير سعودية. أن يكون حاصلا على شهادة الدبلوم فما فوق ان لا يكون قد أدين في احدى الجرائم المتعلقة بالقضايا التي تخل بالشرف والأمانة. تناسب الطول مع الوزن وفق اللائحة الطبية يشترط أن يكون المتقدم سعودي الأصل والم

إلى هنا نصل بكم لنهاية هذا المقال والذي تطرقنا فيه بشكل مفصل لاهم الخطوات التي يمكن من خلالها التقديم وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي السعودي 1443.