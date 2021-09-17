رابط التقديم على وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني 1443 هـ

أعلنت اليوم الهيئة المسؤولة عن الوظائف في الحرس الوطني عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يوجد العديد من وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني المتوفرة في العديد من المحافظات فى المملكة ومنها جدة، والرياض، المدينة المنورة، الدمام، الاحساء، وسوف نعرض لكم من خلال موقع نجوم مصرية رابط التقديم على الوظائف، وشروط التقديم على وظائف الشؤون الصحية.

رابط التقديم على وظائف الشؤون الصحية في الحرس الوطني:

تنقسم الوظائف إلى قسمين، الأول قسم إداي، الثاني قسم صحي، حيث تتوفر 11 وظيفة إدارية مدخل بيانات ومساعد إداري، و7 وظائف صحية أخصائي صحة مهنية، وفني مختبرات، و250 وظيفة أخرى متاحة للأشخاص فى القسم الصحي، حيث تتاح أيضاً العديد من الوظائف الميكانيكية والهندسية وغيرها في الحرس الوطني، وإذا تم رفض المتقدم فإنه يلتحق بمركز تدريبي لزيادة الخبرة والقبول في حال توفر وظائف جديدة.

شروط التقديم على وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني:

ولكن للتقديم والقبول في الوظائف هناك بعض الشروط المهمة التي يجب توافرها، وهي كالآتي: