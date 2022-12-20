رابط التقديم على وظائف الحرس الوطني 1444 للرجال والنساء وشروط إثبات الخبرات للمتقدمين

تصدر رابط التقديم على وظائف الحرس الوطني نساء ورجال 1444 قائمة اهتمامات كثير من مواطني ومواطنات المملكة العربية السعودية خلال اليومين الجاريين بعد إعلان وزارة الحرس الوطني السعودي عن توافر وظائف جديدة للعمل في مجال التشغيل والصيانة وذلك في تغريدة عبر حسابه الوزارة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوين المصغر، محددًا الشروط الواجب توافرها في المتقدمين والمتقدمات للوظائف والمؤهلات الدراسة المتاحة للتوظيف.

وظائف الحرس الوطني 1444

أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودي عن فتح باب التقديم على وظائف الحرس الوطني للنساء والرجال 1444 للعمل في مجال التشغيل والصبانة خلال الفترة من يوم الأحد 18 ديسمبر الجاري، الموافق 24 جمادى الأول، وتنتهي مهلة التقديم يوم الخميس 22 من الشهر ذاته، الموافق 28 جمادي الأول 1444.

وتستهدف الوزارة تعيين حاملي المؤهلات الدراسية التالية:-

الشهادة الابتدائية.

الكفاءة المتوسطة

شهادة الثانوية العامة دبلوم بعد المتوسط

الحاصلين على دبلوم بعد الثانوية

حاملي شهادة البكالوريوس.

شروط التقديم على وظائف الحرس الوطني 1444

وشددت الوزارة على ضرورة توافر عدة شروط في المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة لديها حتى لا يتم استبعاد الطلبات، وتتمثل الشروط فيما يلي:-

لابد أن يكون المتقدم للوظيفة يتمتع بالجنسية السعودية. ألا يتقدم لأكثر من وظيفة في الإعلان حتى لا يتم استبعاده. .التمتع بالسمعة الجيدة وأن يكون حسن السير والسلوك. أن لا يكون قد تورط بحكم أو قضية مخلة بالشرف. أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 40 سنة. اجتياز الكشف الطبي التابع لوزارة الحرس الوطني. أن يكون حاصلا على الشهادة الثانوية كحد أدنى من المؤهلات. اجتياز المقابلة الشخصية الخاصة بالوظيفة بنجاح. أن توافق الخبرات “إن وجدت” مع طبيعة المهنة المتقدم إليها، على أن يتم تحديد بداية ونهاية الخدمة ويراعى تصديقها من الجهة التي عمل بها وتوثيقها ببيان اشتراك من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

خطوات التقديم على وظائف الحرس الوطني 1444