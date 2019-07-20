رابط التقديم على وظائف الحرس الوطني عبر جدارة وزارة الخدمة المدنية

التقديم على وظائف الحرس الوطني من خلال جدارة، حيث دعت وزارة الحرس الوطني الخريجين والخريجات التقديم على الوظائف المعلنة المشمولة بسلم الموظفين العام من خلال نظام جدارة توظيف، وذلك وفقاً لشروط ومعايير يتم الاختيار والترشيح في حالة الاستيفاء لها، وطرحت الحرس الوطني عدد 94 وظيفة للرجال والنساء، وذلك بداية من الساعة التاسعة صباح يوم الأحد 18-11-1440 الموافق 21 يوليو 2019 وسوف يستمر حتى يوم الخميس 22-11-1440 الموافق 25 يوليو الساعة الثانية عشر مساء.

شروط التقديم على وظائف الحرس الوطني عبر جدارة

على كل الراغبين والراغبات في التقديم على وظائف وزارة الحرس الوطني عبر منظومة جدارة معرفة الضوابط جيداً وهي على النحو التالي:-

أولاً المؤهلات المطلوبة وجميعهم على حسب احتياج الجهة من التخصصات الواردة بدليل تصنيف الوظائف :-

المؤهل الدبلومات المتوسطة أو المعاهد التخصصية بعد الثانوية العامة وما يعادلها.

درجة البكالوريوس بالنسبة للخريجين والخريجات.

الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية.

درجة الماجستير.

الشروط

الأولوية في الترشيح على الوظائف من التخصصات غير التربوية ومن ثم التربوية.

في حال حصول على المؤهل من خارج المملكة هنا يجب توافر قرار معادلة من وزارة التعليم.

بالنسبة للرجال يجب أن يكون قد حضر اختبار القدرات المعرفية للجامعيين على المرتبة السادسة والسابعة.

اجتياز المقابلة الشخصية.

سوف يتم دعوة المتقدمين والمتقدمات الأعلى نقاط.

التأكد من صحة البيانات لضمان عدم استبعاد الطلب.

علمية الترشيح النهائي تحدث بعد إتمام عملية مطابقة البيانات مع اجتياز المقابلة الشخصية واستيفاء جميع الشروط.

رابط وطريقة التقديم على وظائف الحرس الوطني عبر جدارة

من خلال بوابة التوظيف الحكومي رابط وزارة الخدمة المدنية جدارة وفيما يلي خطوات التقديم