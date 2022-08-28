رابط التقديم على وظائف الأمن العام “خطوات التسجيل وأهم الشروط” 1444

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف الأمن العام، وأوضحت الإدارة أن التقديم متاح للرجال الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وحددت عدد من الشروط التي يجب توافرها من جانب المتقدم للالتحاق بالوظائف، كما نوهت أن التقديم يتم من خلال منصة أبشر للتوظيف وهي واحدة من أكبر المنصات الخدمية في المملكة العربية السعودية والتي أطلقتها الحكومة بهدف توفير الخدمات للمواطنين ويتم التقديم من خلال منصة أبشر علي الوظائف العسكرية، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم رابط التقديم على وظائف الأمن العام وكيفية التسجيل والشروط المطلوبة 1444.

وظائف الأمن العام

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي عن أن بداية التقديم على وظائف الأمن العام للرجال على رتبة جندي متاح بداية من يوم السبت الموافق 27 أغسطس 2022 الموافق 29 محرم 1444 ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 2 سبتمبر 2022 الموافق 5 صفر 1444، وتم تفعيل الرابط الخاص بالتقديم علي الوظائف من صباح يوم السبت، ومن الجدير بالذكر أن التقديم عبر منصة أبشر للتوظيف لا يحتاج إلى وجود حساب للمتقدم على البوابة، ولكن يتم التسجيل من خلال إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة فقط، ورفع الوثائق والشهادات ثم تقديم الطلب والاحتفاظ برقمه، ولا يمكن التعديل على نموذج التوظيف بعد الانتهاء من التقديم.

ما هي الشروط المطلوبة للتقديم على وظائف الأمن العام ؟

حددت الإدارة العامة للقبول المركزي عدد من الشروط التي يجب توافرها للتقديم على الوظائف، وتتلخص هذه الشروط في النقاط التالية:

يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية، بالإضافة إلى ضرورة الإقامة داخل حدود المملكة العربية السعودية.

يستثنى من نشأ مع والده خلال تأديته الخدمة للدولة في خارجها

يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

في حالة الحصول على الشهادة من خارج المملكة العربية السعودية يجب معادلة ومصادقة الشهادة من وزارة التعليم.

يشترط أن يشهد للمتقدم بحسن السير والسلوك وعدم التورط في أي قضايا تخص الشرف أو الأمانة العامة.

يجب اجتياز اختبار المقابلة الشخصية وإجراءات القبول.

في حالة أن المتقدم متزوج يشترط أن تكون الزوجة سعودية الجنسية.

يجب أن لا يقل الطول عن 168سم، وأن يتناسب الوزن مع الطول.

أن لا يكون قد سبق للمتقدم التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية.

رابط وخطوات التقديم في الأمن العام للرجال

يتم التقديم على وظائف الأمن العام من خلال منصة أبشر للتوظيف، وللتقديم يجب اتباع الخطوات التالية:

في البداية يقوم المتقدم بالدخول إلى منصة أبشر للتوظيف للتقديم علي الوظائف، ويمكن الدخول من خلال الرابط التالي: https://jobs.sa/

الدخول إلى الصفحة الرئيسية ومنها اختيار الوظائف المتاحة.

تحديد وظائف الأمن العام للتعين علي رتبة جندي.

قرائه كافة الشروط المطلوبة والموافقة عليها.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة ومنها الاتسم رباعي ورقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد والحالة الاجتماعية.

كتابة البيانات الخاصة بطلب التوظيف وهي:

رقم الهوية الوطنية. محل الميلاد. تاريخ إصدار البطاقة. محل الإقامة. رقم جوال صاحب الطلب. المدينة. الحب. رقم المبنى. الجنس. المهنة. الحالة الاجتماعية. منطقة السكن. الشارع. الوزن. الطول. حساب تويتر. حساب فيسبوك. البريد الإلكتروني.

إدخال بيانات المؤهل العلمي:

نوع التخصص. التخصص العام. التخصص الدقيق. المعدل التراكمي. التقدير. سنة التخرج. مصدر الشهادة. هل لديك مؤهلا علمي أعلى. هل لديك دورات تدريبية. درج اختبار قياس القدرات العامة.