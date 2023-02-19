رابط التقديم على تمويل الأسرة بقيمة 100 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية

أعلن بنك التنمية الاجتماعية السعودي أعادة استقبال طلبات التقديم على تمويل الأسرة وذلك بعد توقفه لأكثر من ثلاثة أشهر، وأكدت أن تمويل الأسرة يستهدف الأسر ذات الدخل المحدود وذلك لمساعدتهم في تحمل تكاليف وأعباء الحياة، كما أوضح البنك الشروط الخاصة بالتقديم على التمويل، ولذلك سنوضح لكم من خلال هذا المقال خطوات التسجيل في تمويل الأسرة في بنك التنمية الاجتماعية والشروط الخاصة بالقرض.

قيمة تمويل الأسرة المقدم من بنك التنمية الاجتماعية

وضح بنك التنمية الاجتماعية أن قيمة تمويل الأسرة هو مائة ألف ريال سعودي، موضحاً أنه يتم سداد أقساطه على خمس سنوت ويتم سدادها بشكل شهري، وأكد البنك أن القرض المقدم بدون أي رسوم إدارية، وأضاف بنك التنمية أن تمويل الأسرة يتم إعفاء سداد أقساطه في حالة الوفاة والعجز الكلي وذلك وفقاً لوثيقة التأمين.

شروط التقديم على تمويل الأسرة المقدم من بنك التنمية الاجتماعية

تتمثل شروط تمويل الأسرة في:

ألا يتجاوز عمر المتقدم على طلب التمويل عن 70 عام. عمر الكفيل لا يتجاوز عن 55 عام. ألا يزيد الدخل الشهري للأسرة عن 14500 ريال سعودي. الدخل الشهري للفرد داخل الأسرة لا يتجاوز عن 3000 ريال سعودي. يشترط ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن فردين. يشترط أن يتم إحتساب الابن ضمن أفراد الأسرة وذلك لمن لم يتجاوز عمره 24 عام، خاصة إذا لم يكن موظفاً أو متزوجاً. يحق للمرآة المطلقة التقديم على طلب تمويل الأسرة وذلك خاصة إذا كانت تعول أطفال، وأيضاً المرآة الأرملة. تقديم الأوراق والميتندات الخاصة بالتقديم على تمويل الأسرة لبنك التسليف. يشترط أن يكون عمر المتقدمة على طلب التمويل لا يقل عن 30 عام إذا كانت زوجة مهجورة، وأن لا يقل عمر أصغر أبنائها عن العام الواحد.

رابط التقديم على تمويل الأسرة

سنوضح لكم الآن الخطوات اللازم إتباعها لتقديم على تمويل الأسرة من جديد بعد وقفة ثلاثة أشهر: