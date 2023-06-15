رابط التقديم على برنامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية طبيب أسنان مساعد

أعلنت الهيئة السُّعُودية للتخصصات الصحية عن خطوات التقديم على برنامَج طبيب أسنان مساعد، حيث يؤهل البرنامَج الخريجين بالعمل على مساعدة طبيب الأسنان في تقديم الرعاية للمرضى خلال الفحوص السريرية والمهام الإدارية عن طريق إدارة معلومات المرضى والمساعدة في تجهيز الأدوات وإجراءات طب الأسنان.

الهيئة السُّعُودية للتخصصات الصحية

وقد نشرت الهيئة عن انه يمكن للراغبين التقدم للالتحاق بالبرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف كطبيب أسنان مساعد 2023، خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023، وحتي يوم 29 من الشهر نفسه، على أن تكون فترة التدريب مدة سنة كاملة مقسمة على 4 فصول، بواقع 8 ساعات يوميًا من الأحد إلي الخميس، بعدد من مراكز التدريب بمختلف أنحاء المملكة.

ويمكن للراغبين بالتقديم على برنامَج طبيب أسنان مساعد بالهيئة السُّعُودية للتخصصات الصحية، اتباع الخطوات التالية للتقديم:

الولوج إلى رابط الأكاديمية الصحية.

اختر برنامج مساعد طبيب أسنان.

اضغط على التقديم.

ادخل البريد الإلكتروني وكلمة المرور، أو يمكنك التسجيل الدخول.

ادخل كافة البيانات المطلوبة، والمستندات المطلوبة.

انقر على تقديم الطلب.

معايير القبول ببرنامج طبيب أسنان مساعد بالسعودية

يجب على الراغبين بالالتحاق بالبرنامج أن تتوفر لديهم عدد من الشروط وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

الحصول على درجة البكالوريوس في إحدى التخصصات التالية: علوم (الفيزياء، البيولوجيا، علم الأحياء المجهرية، الكيمياء، الكيمياء الحيوية، التقنية الحيوية، الفيزياء الطبية، علم الحيوان، علم النبات، العلوم الطبية الحيوية.

إجادة اللغة الإنجليزية STEP 60.

ألا يكون المتقدم على رأس عمل.

السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.

يجب إرفاق معادلة شهادة البكالوريوس في حال كانت شهادة المتقدم صادرة من خارج المملكة العربية السُّعُودية.

يجب على المتقدم إرفاق جميع المستندات المطلوبة عند التقديم على البرنامَج وسيتم استبعاد من لم يرفق أي مستند مطلوب.

آلية فرز وترشيح الطلبات لمجتازي شروط البرنامَج

أوضحت الهيئة أنه يتم فرز طلبات المتقدمين بناء على مفاضلة درجة اللغة الإنجليزية، وفي حال تساوت درجات اللغة الإنجليزية يتم النظر إلى المعدل التراكمي، وفي حال تم التقديم على أكثر من برنامَج واستيفاءك لجميع الشروط بالإضافة إلى شرط المفاضلة ستتم دعوتك لمقابلة واحدة أيهمَا يأتي أولا.