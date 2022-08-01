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رابط التقديم على الوظائف التعليمية 1444 بالمملكة عبر منصة جدارة وشروط التسجيل masar.sa

أنس محمود

أوضحت وزارة التعليم السعودية أنه من المقرر أن يتم استقبال طلبات التقديم لشغل الوظائف التعليمية 1444 خلال الفترة الجارية، وعلى كل من تتوافر لديه شروط شغل الوظائف لكافة التخصصات المعلن عنها الاستعداد للتقديم، وأشارت إلى أن التقديم يتم بشكل إلكتروني من خلال عدة خطوات عبر نظام جدارة، فقد جاء التقديم على الوظائف المطلوبة بالجهات التعليمية بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث تسعى الوزارة قبل البدء بالعملية التعليمية للعام الدراسي الجديد ضخ المنشآت التعليمية بالعديد من الكوادر لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الموضوعة من قبل الوزارة.

التقديم على الوظائف التعليمية 1444 بالمملكة

شروط التقديم على الوظائف التعليمية 1444

وضعت وزارة التعليم السعودية عدد من الضوابط اللازم توافرها قبل التقديم لشغل الوظائف المطلوبة وفقاً لنظام التعاقد الرسمي، والتي جاءت كما يلي:

جدارة تستقبل وظائف التعليم بالسعودية لليوم الثالث… بادر في التسجيل

استمرار التقديم في جدارة الوظائف التعليمية.. الشروط والتخصصات المطلوبة

  • توافر الشروط والضوابط الخاصة بالوظائف التعليمية لدى الشخص المتقدم.
  • حصول المتقدم كحد أدنى على شهادة جامعية في تخصص الوظيفة المقرر شغلها.
  • على المتقدم تحقيق كافة المعايير المهنية الخاصة بمزاولة مهنة التدريس.
  • أن يكون المتقدم يحمل شهادة خاصة بأحد التخصصات المطلوبة وهي إدارة الأعمال واللغة الإنجليزية والمهارات الرقمية، والأحياء والكيمياء والفيزياء.
  •  في حالة حصول المتقدم على شهادة جامعية من خارج السعودية فيجب عليه معادلتها بالمملكة.
الوظائف التعليمية جدارة
الوظائف التعليمية جدارة

موعد التقديم الإلكتروني لشغل الوظائف التعليمية

أعلنت الوزارة بشكل رسمي فتح باب التقديم على الوظائف التعليمية المعلن عنها من جانبها بداية من يوم الأحد الموافق 2 محرم 1444 و31 يوليو 2022 وفقاً لإعلان الوزارة الأخير، على أن يتم من خلال نظام جدارة ‏عبر الاتصال بشبكة الإنترنت مع الالتزام الكامل بكافة الشروط الموضحة أعلاه.

وظائف وزارة التعليم 1444
وظائف وزارة التعليم 1444

التقديم لشغل الوظائف التعليمية 1444

على الراغبين في شغل الوظائف المعلن عنها والخاصة بالعملية التعليمية تطبيق الخطوات التالية بشكل صحيح:

مسار
مسار
  • التوجه مباشرة إلى منصة نظام جدارة الإلكترونية.
  •  على المتقدم إدخال البيانات الخاصة به ليتم تسجيل الدخول إلى المنصة (رقم الهوية الوطنية، كلمة المرور، تحديد الجنس، رمز التحقق المرئي).
منصة جدارة
منصة جدارة

  •  بعد مراجعة البيانات والتأكد من صحتها يتم الضغط على تسجيل الدخول.
  •  الانتقال إلى تبويب التقديم على وظائف جدارة.
  •  إدخال البيانات الخاصة بصفحة تعبئة بيانات التقديم على الوظائف.
  •   تحديد الوظيفة المطلوب التقدم إليها ثم حفظ.
  •  التعرف على الوظائف المتاحة والنقر على الوظيفة المناسبة.
  •  قراءة كافة الشروط والأحكام ثم انقر على موافق.
  •  رفع الأوراق الرسمية المطلوبة على الموقع ثم الضغط على تقديم.
أنس محمود

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