رابط التسجيل والقبول في جامعة الملك خالد لخريجي الثانوية العام الجامعي 1443هـ

أعلنت جامعة الملك خالد عن فتح باب القبول و التسجيل لخريجي الثانوية أبتدأ من اليوم 23 ذي القعدة و حتي يوم 28 من الشهر نفسه ، ونوهت عمادة القبول و التسجيل بجامعة الملك خالد أن قبول الطلبات و أستقبالها سيتم إلكترونيا عن طريق الدخول إلى بوابة القبول أكاديميا عن طريق رابط التسجيل في جامعة الملك خالد بوابة أكاديميا.

يمكنك التسجيل و الدخول من خلال الروابط التالية

رابط التسجيل و القبول في الدبلوم التطبيقي جامعة الملك خالد

https://registration.kku.edu.sa/kku/ui/guest/application_online_applied/index/typeApplicationOnlineIndex.faces

رابط القبول و التسجيل في بكالوريوس للطلبة السعوديين جامعة الملك خالد

https://registration.kku.edu.sa/kku/ui/guest/application_online/index/typeApplicationOnlineIndex.faces

رابط طلب قبول الدراسات العليا في جامعة الملك خالد

https://registration.kku.edu.sa/kku/ui/guest/application_online/index/typeHighApplicationOnlineIndex.faces

رابط طلب إكمال درجة البكالوريوس لحملة الدبلوم في جامعة الملك خالد

https://registration.kku.edu.sa/kku/ui/guest/application_online/index/bridgeHomeIndex.faces

مواعيد تقديم طلبات القبول و التسجيل في جامعة الملك خالد

فتح بوابة التقديم من يوم السبت 23–11–1442هـ الموافق 03/07/2021 الى يوم الخميس 28–11–1442هـ الموافق 08/07/2021

موعد إعلان نتائج الترشيح والقبول في جامعة الملك خالد

سيتم إعلان نتائج القبول و الترشيح في جامعة الملك خالد يوم السبت 30 – 11 – 1442هـ الموافق 10/07/2021م.

شروط القبول والتسجيل في جامعة الملك خالد للعام الدراسي

قبل دخول المتقدم إلى رابط التسجيل في جامعة الملك خالد يجب أن يكون مستوفي مجموعة من الشروط و هي :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية مع إحضار الهوية الوطنية للأم و صورة شهادة الميلاد و إرسالهم إلى رابط أيميل التسجيل في جامعة الملك خالد [email protected]

الحصول علي الهوية الوطنية.

أن لا يكون قدم تم فصل المتقدم من أي الجامعات في السعودية.

معدل القبول في الكليات الصحية يشترط فيه معدل تراكمي لا يقل عن 90% لخريجي السنة الحالية.

أولوية القبول في جامعة الملك خالد تكون لحديثي التخرج.

يشترط أن لا يمضي اكثر من خمس سنوات علي تاريخ الحصول علي شهادة الثانوية العامة.

في حالة رغبة الطالبة تعديل مركز القبول يجب فعل ذلك قبل عملية التقديم و إحضار المستندات المطلوبة.

خطوات التسجيل في جامعة الملك خالد العام الجامعي 1443هـ

قم الدخول علي رابط بوابة القبول https://registration.kku.edu.sa/.

من قائمة القبول قم باختيار طلب بكالوريوس للطلبة السعوديين.

قم بتحديد جنس المتقدم ثم اضغط علي طلب جديد.

قم بكتابة رقم الهوية السجل المدني.

قم بإدخال البيانات المطلوبة منك في الموقع.

أكتب رقم جوال صحيح حيث انه وسيلة التواصل مع المتقدم.

قم بترتيب التخصصات وفق أولوية الرغبات لديك مع العلم انه ستظهر لك الرغبات المتوافقة مع نسبتك فقط.

يمكنك الدخول و تعديل الرغبات خلال فترة التقديم و لن يتم قبول أي تعديل بعد انتهاء فترة التقديم.

التخصصات المتاحة في جامعة الملك خالد للعام الجامعي 1443هـ

أولا: كليات أبها: