رابط التسجيل والقبول في جامعة الملك خالد لخريجي الثانوية العام الجامعي 1443هـ
أعلنت جامعة الملك خالد عن فتح باب القبول و التسجيل لخريجي الثانوية أبتدأ من اليوم 23 ذي القعدة و حتي يوم 28 من الشهر نفسه ، ونوهت عمادة القبول و التسجيل بجامعة الملك خالد أن قبول الطلبات و أستقبالها سيتم إلكترونيا عن طريق الدخول إلى بوابة القبول أكاديميا عن طريق رابط التسجيل في جامعة الملك خالد بوابة أكاديميا.
يمكنك التسجيل و الدخول من خلال الروابط التالية
- رابط التسجيل و القبول في الدبلوم التطبيقي جامعة الملك خالد
https://registration.kku.edu.sa/kku/ui/guest/application_online_applied/index/typeApplicationOnlineIndex.faces
- رابط القبول و التسجيل في بكالوريوس للطلبة السعوديين جامعة الملك خالد
https://registration.kku.edu.sa/kku/ui/guest/application_online/index/typeApplicationOnlineIndex.faces
- رابط طلب قبول الدراسات العليا في جامعة الملك خالد
https://registration.kku.edu.sa/kku/ui/guest/application_online/index/typeHighApplicationOnlineIndex.faces
- رابط طلب إكمال درجة البكالوريوس لحملة الدبلوم في جامعة الملك خالد
https://registration.kku.edu.sa/kku/ui/guest/application_online/index/bridgeHomeIndex.faces
مواعيد تقديم طلبات القبول و التسجيل في جامعة الملك خالد
|فتح بوابة التقديم
|من يوم السبت 23–11–1442هـ
الموافق 03/07/2021
|الى يوم الخميس 28–11–1442هـ
الموافق 08/07/2021
موعد إعلان نتائج الترشيح والقبول في جامعة الملك خالد
سيتم إعلان نتائج القبول و الترشيح في جامعة الملك خالد يوم السبت 30 – 11 – 1442هـ الموافق 10/07/2021م.
شروط القبول والتسجيل في جامعة الملك خالد للعام الدراسي
قبل دخول المتقدم إلى رابط التسجيل في جامعة الملك خالد يجب أن يكون مستوفي مجموعة من الشروط و هي :
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية مع إحضار الهوية الوطنية للأم و صورة شهادة الميلاد و إرسالهم إلى رابط أيميل التسجيل في جامعة الملك خالد [email protected]
- الحصول علي الهوية الوطنية.
- أن لا يكون قدم تم فصل المتقدم من أي الجامعات في السعودية.
- معدل القبول في الكليات الصحية يشترط فيه معدل تراكمي لا يقل عن 90% لخريجي السنة الحالية.
- أولوية القبول في جامعة الملك خالد تكون لحديثي التخرج.
- يشترط أن لا يمضي اكثر من خمس سنوات علي تاريخ الحصول علي شهادة الثانوية العامة.
- في حالة رغبة الطالبة تعديل مركز القبول يجب فعل ذلك قبل عملية التقديم و إحضار المستندات المطلوبة.
خطوات التسجيل في جامعة الملك خالد العام الجامعي 1443هـ
- قم الدخول علي رابط بوابة القبول https://registration.kku.edu.sa/.
- من قائمة القبول قم باختيار طلب بكالوريوس للطلبة السعوديين.
- قم بتحديد جنس المتقدم ثم اضغط علي طلب جديد.
- قم بكتابة رقم الهوية السجل المدني.
- قم بإدخال البيانات المطلوبة منك في الموقع.
- أكتب رقم جوال صحيح حيث انه وسيلة التواصل مع المتقدم.
- قم بترتيب التخصصات وفق أولوية الرغبات لديك مع العلم انه ستظهر لك الرغبات المتوافقة مع نسبتك فقط.
- يمكنك الدخول و تعديل الرغبات خلال فترة التقديم و لن يتم قبول أي تعديل بعد انتهاء فترة التقديم.
التخصصات المتاحة في جامعة الملك خالد للعام الجامعي 1443هـ
أولا: كليات أبها:
- كلية الطب
- كلية طب الأسنان
- كلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها
- كلية الصيدلة
- كلية التمريض بأبها
- كلية الهندسة
- كلية علوم الحاسب الآلي
- كلية الأعمال
- كلية الشريعة
- كلية اللغات والترجمة
- كلية التربية
- كلية العلوم الإنسانية
- كلية العلوم
- كلية الاقتصاد المنزلي
- الكلية التطبيقية