رابط التسجيل لوظائف وزارة الدفاع السعودية بإدارة التشغيل والصيانة عبر omdjobs.mod.gov.sa







​أعلنت وزارة الدفاع السعودية رسميًا عبر بوابتها الإلكترونية عن عدد من الوظائف المطلوبة لديها، وكشفت عن كافة التفاصيل بشأن الوظائف وشروط التقديم لها والواجب توافرها في المتقدمين لشغل تلك الوظائف، فضلاً عن التخصصات المطلوبة، مؤكدة بأن التقديم سيكون عبر الرابط الرسمي للوزارة على الإنترنت.. ننشر التفاصيل الخاصة بإعلان وظائف الدفاع الجديد.







وظائف وزارة الدفاع السعودية 1441هـ

وجاء في بيان وزارة الدفاع السعودية، بأنه توافر لديها عدد 30 وظيفة بإدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالرياض، سيتم تحميلها على بند التشغيل والصيانة بالرياض، على أن يبدأ التقديم للوظائف بدءًا من الأحد المقبل الموافق التاسع من شهر مُحرم حتى يوم السبت الذي يليه الموافق الخامس عشر من شهر مُحرم 1441هـ.













الوظائف المطلوبة بوزارة الدفاع

ميكانيكا مضخات

ميكانيكا مصاعد

ميكانيكا تبريد وتكييف

كهرباء ضغط عالي

كهربائيين عام

كهربائيين لف دينموهات

فنيين إلكترونيات

مراقبين طرق

مصلح مفاتيح وإقفال.

مراقبين إنشاءات

مساحين

نجارين

مزارعين

سباكين

مترجمين

سائقين







رابط التسجيل في رابط وزارة الدفاع

وللتسجيل في وظائف وزارة الدفاع يرجى الدخول عبر الرابط الرسمي للوزارة: https://omdjobs.mod.gov.sa، ثم اتباع الخطوات المطلوبة وتسجيل كافة البيانات.