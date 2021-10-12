رابط التسجيل في وظائف وزارة الدفاع 1443 للرجال والنساء على رتبة جندي حتى رقيب

أعلنت إدارة القبول والتجنيد عن فتح باب التسجيل في وظائف وزارة الدفاع 1443 للرجال والنساء من رتبة جندي وحتى رتبة رقيب، وذلك التقديم بدءاً من يوم الأحد 18 من ربيع الأول 1443 هجري الموافق يوم 24 أكتوبر 2021 ميلادياً، وعلى جميع المتقدمين والمتقدمات استيفاء الشروط المحددة المتوافقة مع معايير الوظائف العسكرية علاوة على اتباع الإرشادات والتعليمات من أجل قبول طلب التوظيف، حيث أوضحت وزارة الدفاع أن التسجيل يكون إلكترونياً عبر بوابة التجنيد والقبول الموحد.

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رابط وشروط التسجيل في وظائف وزارة الدفاع 1443 للرجال والنساء

التقديم من خلال رابط بوابة التجنيد والقبول الموحد بوزارة الدفاع.

الشروط كالتالي:-

يشترط أن يكون المتقدم /مة سعودي الجنسية في الأصل والمنشأ ويستثنى من عاش مع والده أثناء تأدية خدمته خارج المملكة.

يجب أن يتميز المتقدمين والمتقدمات بحسن السير والسلوك والسمعة وأن لا يكون قد صدر أي حكم قضائي أو جنائي في أي قضية إن كانت.

أن يكون لائق طبياً ولابد أن يتناسب الطول مع الوزن.

تقديم تقرير طبي من مستشفى حكومية مع اجتياز الفحوصات المحددة.

اجتياز المقابلة الشخصية.

لابد أن يستوفي المتقدم/مة المؤهل الدراسي المطلوب.

في حالة إن كانت شهادة المؤهل من خارج المملكة يجب عمل معادلة من وزارة التعليم السعودية.

استيفاء التخصص الفني المطلوب حسب الوظيفة المحددة من قبل اللائحة التنفيذية.

ألا يكون الزوج أو الزوجة للمتقدم أو المتقدمة غير سعودي.

ألا يكون قد فصل من أي وظيفة أو الخدمة العسكرية.

الحد الأدنى لطول الرجال 160 سم، فيما لا يقل الطول بالنسبة للنساء عن 155 سم.

ألا يكون أحد المتقدمين موظفين في أي وظيفة حكومية أو تابعة لنظام الخدمة العسكرية من قبل.

يجب التأكد من كتابة المعلومات بعناية شديدة وصحة البيانات التي أدخلتها أثناء التسجيل، لأنه في حالة اكتشاف أي معلومة غير مطابقة سوف يتم استبعاد الطلب نهائياً.

لا يمكن للمتقدم التقديم أكثر من مرة واحدة فقط.

تفيد وزارة الدفاع أن عملية المفاضلة تتم على أساس الشهادات والمؤهل العلمي والخبرة إذا كانت مطلوبة في رتبة، وتؤكد ان التسجيل من خلال بوابة التجنيد والقبول الموحد الإلكترونية مع كتابة البيانات بعناية شديدة.