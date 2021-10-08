رابط التسجيل في وظائف المسجد الحرام الموسمية والمؤقتة للنساء والرجال

أعلنت رئاسة الشئون للمسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية عن وظائف شاغرة موسمية أو مؤقتة للجنسيين، كما أوضحت الرئاسة أن يوجد عدة شروط يجب أن تنطبق على المتقدم للوظيفة سوف نتعرف عليها بالتفصيل في القادم تابعونا.

شروط التسجيل في وظائف المسجد الحرام

أعلنت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام عن عدة شروط للتسجيل في الوظيفة ومن تلك هذه الشروط التالي:

أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية ومقيم على أراضي السعودية.

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 20 عاماً.

يجب أن يكون متفرغ للعمل في أي وقت وليس في مواعيد ثابتة.

يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة بدقة على الموقع الإلكتروني.

يجب طباعة البيانات الشخصية من خلال منصة أبشر.

يجب اجتياز المقابلة الشخصية.

رابط التسجيل في وظائف المسجد الحرام

أطلقت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام بالمملكة رابط للتسجيل في وظائف المسجد الحرام، المؤقتة للرجال والنساء وفقاً لعدة شروط، والجدير بالذكر أن موعد فتح باب التقديم إلكترونياً يوم الأحد المقبل الموافق 4 من شهر ربيع أول 1443 وظل التقديم شغل لمدة يومين فقط حيث أن ينتهي التقديم في 5 من الشهر الهجري ربيع أول 1443.

لراغبي التقديم في الوظيفة يجب الولوج إلي هذا الرابط الإلكتروني من خلال هذا الرابط.

ثم اضغط على زر تسجيل طلب وظيفة.

علماُ بأن الموقع غير متاح حالياً لكن فور فتح باب التقديم بذلك يشتغل الرابط ويمكنك التقديم في الوظيفة وإدخال كافة البيانات المطلوبة لديك مثل” رقم الهوية، الاسم، تاريخ الميلاد وهكذا”.

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