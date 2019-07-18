رابط التسجيل في وظائف الحرس الوطني 1440 هجرية في السعودية عبر موقع جدارة eservices.mcs.gov.sa

أعلنت وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية،عن توافر 94 وظيفة إدارية للرجال والنساء شاغرة لتعيين إداريين بالحرس الوطني، ومنذ ذلك الحين،ويبحث الراغبين في الحصول على كافة التفاصيل عن هذه الوظائف وشروطها من أجل التقديم إليها، وهو ما يتضمنه التقرير التالي في إطار متابعة الموقع لكل ما يهم المتابعين في السعودية.

كشفت وزارة الخدمة المدنية السعودية،أن مواعيد التقديم تبدأ من يوم الأحد الموافق 18 ذو القعدة 1440هـ ، وحتى الخميس الموافق 22 ذو القعدة 1440هـ، وذلك من الساعة التاسعة صباح الأحد و حتى الساعة الثانية عشر ظهر الخميس، حيث أن باب التسجيل مفتوح على مدار 24 ساعة في المواعيد المحددة.

شروط التقديم لوظائف الحرس الوطني 1440هـ:

وضعت وزارة الخدمة المدنية،شروطًا واضحة ومحددة للقبول بهذه الوظائف وهي كالتالي: الحاصلين على المعاهد المتوسطة والمعادلة من خارج المملكة السعودية، والحاصلين على درجة البكلريوس في التخصص المطلوب للوظيفة، والحاصلين على الدبلومات العليا عقب درجة البكالريوس وطبقا لتخصص الوظيفة، والحاصلين على الماجستير في التخصص المطلوب من قبل جهة الوظيفة، والحاصلين على الإعدادية والثانوية حسب طبيعة العمل.

رابط التقديم لوظائف الحرس الوطنى 1440هـ:

يمكن لمن يجد في نفسه الشروط التي حددتها وزارة الخدمة المدنية السعودية التقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة الخدمة المدنية منصة جدارة للوظائف،والتي تقوم الوزارة بنشر جميع الوظائف الشاغرة في جميع الهيئات الحكومية عليها عن طريق التسجيل برقم الهوية الوطنية.

وأكدت الوزارة أن الاختيارات تتسم بالشفافية والنزاهة وتضمن تكافؤ فرص الاختيار والتعيين والتطوير بما يحقق الرضا الوظيفي لموظفي الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية.