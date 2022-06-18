كيفية التسجيل في منصة مسار للترقيات للموظفين السعودية 1444 وأبرز شروط التسجيل عبر masar.sa

يسارع الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية إلى البحث عن رابط التسجيل في منصة مسار للترقيات للموظفين، حيث تهدف تلك المنصة إلى تسهيل خدمة التقديم على الترقيات في المملكة، وقيام الموظفين بتحديث البيانات الخاصة بهم من خلال هذه المنصة حيث تتم عملية الترقية عن طريق الطرح أو المفاضلة أو الترقية الاستثنائية، ونتعرف معا على الشروط اللازمة من أجل التقديم على الترقيات وتسجيل الدخول إلى هذه المنصة وذلك في السطور التالية.

رابط التسجيل في منصة مسار للترقيات للموظفين

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية رابط التسجيل في منصة مسار للترقيات للموظفين، وذلك من أجل تسهيل الأمر على كافة الموظفين بها والذين يرغبون في التقديم على هذه الترقيات من خلال المنزل، كما يمكن للموظف أيضا أن يقوم بتحديث البيانات الخاصة به عبر تلك المنصة، ويمكنكم تسجيل الدخول إلى المنصة وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية..

في البداية يجب الذهاب إلى موقع منصة مسار الرسمي. ثم الضغط على أيقونة خدمات الأفراد. اختيار خدمة الترقيات. والآن يتم الضغط على زر بدء الخدمة. الاطلاع على كل الاعلانات الخاصة بالترقيات واختيار الخدمة المناسبة. القيام بكتابة كل البيانات المطلوبة من الموظف. ثم الضغط على زر تسجيل. انتظار نتيجة الترقيات في الموعد المحدد.

شروط التسجيل في منصة مسار للترقيات

اليكم الآن شروط التسجيل في منصة مسار للترقيات والتي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية..