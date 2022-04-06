رابط التسجيل في منصة الإحسان الخيرية كمستفيد ehsan.sa عبر الرابط الرسمي وشروط التقديم

هناك الكثير من المواطنين السعوديين الذين يبحثون عن طريقة التسجيل في منصة الإحسان الخيرية كمستفيد، حيث يوجد الكثير من البرامج الخيرية التي تتواجد في المملكة العربية السعودية ولكن تعد منصة الإحسان من أهم المنصات الخيرية السعودية التي تحرص على مساعدة أكبر عدد من المواطنين السعوديين الذين يعانون من الدخل المنخفض ومحدودي الدخل كما تقدم المنصة الكثير من الخدمات والمساعدات المختلفة و التبرعات، كما يمكنك التبرع في المنصة و التواصل مع الأسر المحتاجة.

خطوات التسجيل في منصة الإحسان الخيرية ehsan.sa كمستفيد

لكي تستطيع الحصول على المساعدات والتبرعات من منصة الإحسان الخيرية لابد من التسجيل في في المنصة، وطريقة التسجيل هي:

في البداية قم بالدخول إلي رابط منصة الإحسان الخيرية ehsan.sa.

بعد ذلك قم بالدخول إلى الصفحة الرئيسية قم بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول.

ثم النقر على أيقونة إنشاء حساب.

سيظهر أمامك نموذج التسجيل قم بملئ البيانات المطلوبة الاسم و رقم الهوية و رقم الجوال، البريد الإلكتروني.

بعد ذلك قم بكتابة رمز التحقق الظاهر أمامك في المربع المخصص له.

ثم قم بالنقر على أيقونة إنشاء حساب جديد.

على الفور سيتم ارسال رسالة تؤكد تسجيل الدخول.

هكذا سيتم تسجيلك في منصة الإحسان الخيرية كمستفيد وتستطيع التواصل مع المنصة و الاستفادة من الخدمات.

شروط الحصول على مساعدة منصة الإحسان الخيرية ehsan.sa

لكي تستطيع الحصول على مساعدات وتبرعات ومساعدات منصة الإحسان الخيرية لابد من توافر الشروط التالية:

يقدم دعم مساعدات وتبرعات منصة الإحسان للمواطنين السعوديين وغير السعوديين ولكن يشترط أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

أن يكون المتقدم من محدودي الدخل أو يكون صاحب الدخل المنخفض.

امتلاك المتقدم بريد إلكتروني و رقم جوال سعودي.

التواصل مع منصة الإحسان الخيرية و تسجيل الدخول بها.

طريقة التسجيل في منصة الإحسان الخيرية كمتبرع

كما يمكنك التبرع من خلال منصة الإحسان الخيرية بالخطوات التالية: