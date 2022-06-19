رابط التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 1443 شروط التقديم

منذ أن أعلنت كلية الملك فهد الأمنية عن فتح باب التسجيل في الجامعة للعام الدراسي الجديد 2022، وعدد كبير جدًا من الشباب الذين يريدون استكمال المرحلة الدراسية الجامعية في كلية الملك فهد العسكرية، وهذا لأنها من أهم وأكبر الجامعات السعودية، حيث يسعى الجميع بالالتحاق الى القطاع العسكري وهذا لأن هذا القطاع يتميز برواتب مجزية، ولذلك يتساءل عدد كبير من الطلاب عن شروط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية وموعد التقديم والأوراق المطلوبة وسنقدم لكم هذا بالتفصيل.

فتح باب القبول لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين للدورة رقم (52) بكلية الملك فهد الأمنية، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية – على الرابط ⁦https://t.co/vJYkJGA6ua⁩. pic.twitter.com/etQpmnh0Sd — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) June 16, 2022

رابط تسجيل في كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 1443

يتم التقديم في كلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي الجديد 2022 إلكتروني عبر أبشر للتوظيف، خطوات التسجيل هي:

أولاً قم بالدخول إلى بوابة أبشر للتوظيف الإلكترونية.

ثم النقر على أيقونة تسجيل الدخول وقم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم الضغط على أيقونة تسجيل.

من القائمة الرئيسية قم بالضغط على الوظائف الشاغرة المتاحة.

بعد ذلك قم بالنقر على التقديم الى كلية الملك فهد الأمنية.

قم بإدخال البيانات المطلوبة للتقديم.

تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم.

ثم النقر على أيقونة إرسال الطلب.

شروط التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 1443

لقد حددت كلية الملك فهد الأمنية شروط التقديم في الجامعة، والشروط هي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كما يشترط أن تكون الزوجة من أصل سعودي إذا كان متزوج.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ألا يقل عمر المتقدم عن 22 عام ولا يزيد عن 30 عام.

يشترط عدم التحاق المتقدم بإحدى الوظائف العسكرية او فصل من معهد أو جامعة عسكرية من قبل.

اجتياز كافة اختبارات القدرات.

ألا يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 80%.

أن يكون طول المتقدم ووزنة متوافق مع قواعد الكلية.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في كلية الملك فهد الأمنية

هناك بعض الأوراق والمستندات التي لابد من رفعها اثناء التقديم في كلية الملك فهد الأمنية، الأوراق هي: