رابط التسجيل في ضباط الجيش الكويتي 2022 وشروط التسجيل والخطوات خطوة خطوة
بعد أن قامت الكلية العسكرية في الكويت بنشر طلب أنها بحاجة إلى دفعة جديدة من المتقدمين بدأ الكثير يتساءل عن كيفية القيام بالتسجيل والتقديم حتى يتمكن من الالتحاق بالكلية العسكرية، حيث أنه من المعروف أن الكلية العسكرية على وجه الخصوص تكون لديها بعض الشروط التى من الواجب القيام بتنفيذها واتباعها حتى يتمكن المتقدم من القبول والالتحاق بها على عكس الكليات الأخرى.
طريقة التسجيل فى الكليه العسكريه من خلال الإنترنت
يمكن القيام بعملية حجز من خلال الإنترنت ليتم تحديد يوم محدد يمكنك الذهاب إلى الكلية لتقديم الاوراق المطلوبه وكل ذلك من خلال الانترنت دون الحاجه الى الذهاب الى المقر الخاص بالكلية والطريقة هي :
- أولا يجب أن تقوم بالتسجيل الدخول الى الموقع الرسمى الخاص بالكلية العسكرية الكويتية.
- قم بتسجيل حساب خاص بك على الموقع لكى تتمكن من الدخول.
- قم بالدخول بعد ذلك على تسجيل متقدم.
- بعد ذلك يجب القيام ملء جميع الفراغات بالبيانات الشخصية وتأكد من انها صحيحه وخاليه من اى اخطاء.
- بعد ذلك اضغط على زر تقديم.
- انتظر بضع دقائق حتى يتم تحديد اليوم المناسب للذهاب الى المقر وتقديم الاوراق المطلوبة منك.
شروط الالتحاق بالكلية العسكرية
هناك عدة شروط تم القيام بالاتفاق عليها حتى يتمكن الطالب من الدخول مع الدفعة الجديدة وأهم هذه الشروط هي :
- أن يكون الطالب ذو جنسية كويتية من الأب والأم.
- عدم تعرضها لأي مساءلة قانونية فى الجنايات هو أو أحد من أقاربه.
- عدم تعرضه للفصل من إحدى الوظائف أو الخدمات الحكومية.
- يكون حسن السمعة والسيرة.
- يمتلك حسن صحي لائق بدنيا.
- يمتلك شهادة مؤهل وتكون معتمده من الوزاره.
- حصل على شهادة الثانوية أو الجامعية أو شهادة الدبلوم ويكون قد انتهى منها.