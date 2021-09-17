رابط التسجيل في دعم ريف للعاطلين عن العمل والاسر المنتجة وأرقام التواصل مع الدعم

لطالما حرصت المملكة العربية السعودية على توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل في المناطق الريفية، لأن المملكة تسعى إلى تحقيق الجهود الذاتية من خلال زراعة وحصاد المنتجات، المتمثلة في تربية المواشي وتجارة العسل والعصير والعديد من المنتجات المناسبة لربات البيوت والشباب العاطلين من أجل التسجيل وتلقي الدعم ، يجب استيفاء شروط معينة.

رابط التسجيل في دعم ريف:

من خلال الخطوات التالية، يمكنك التسجيل في دعم والاستمتاع بالدعم المقدم من الدولة:

يجب عليك الدخول إلى الموقع الرسمي من هنا.

ثم انقر فوق (إنشاء حساب جديد).

املأ المعلومات المطلوبة، أي رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد والاسم ورقم الهاتف المحمول وكلمة المرور، ثم انقر فوق رمز التحقق.

ثم انقر فوق تسجيل.

ثم أدخل رمز التحقق على الهاتف لتفعيل الحساب.

يمكنك الآن التقدم بطلب للحصول على إعانة مقدمة من الدولة بمبلغ 54 الف ريال سعودي.

رقم دعم ريف:

يمكنك التحقق مجانًا من خلال الرقم التالي 19930، والاتصال بخدمة العملاء من الساعة 8 صباحًا حتى 4 مساءً.

انقر فوق الرابط التالي للتواصل مع دعم ريف على Twitter على الحساب الرسمي.

شروط الحصول على دعم ريف:

يجب أن يستوفي المواطنون شروطًا معينة لتلقي دعم الدولة: