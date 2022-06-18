يبحث الراغبون في أداء مناسك فريضة الحج هذا العام 1443 هجرية، عن رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج ١٤٤٣ المجانية، تزامنا مع إعلان الحساب الرسمي لحملة الراجحي للحج عن بدء تسجيل حملات الراجحي المجانية الخيرية 1443، وفقا لضوابط وشروط التسجيل في الحملة، ويمكن الآن التسجيل في حملة حج الراجحي ١٤٤٣ بعد فتح باب التقديم إلكترونيا.

حملة الراجحي الخيرية للحج

هي حملة خيرية تحرص على جمع العلم والإبداع في رعاية الحاج، وجعل الحج يسيرا لكل حاج لم يسبق له أداء فريضة الحج، وتقدم حملة الراجحي آلاف رحلات الحج مجانية بإشراف من وزارة الحج والعمرة السعودية.

آلية التسجيل في حملة الراجحي للحج ١٤٤٣

حددت حملة الراجحي تفاصيل التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443 كالتالي:

سيتم استقبال طلبات المواطنين من خلال الرابط alrajhihaj.com وفق آلية وشروط التسجيل.

التسجيل في حملة الراجحي مجانا بدون مقابل مالي.

يغلق باب التسجيل في النظام آليا بمجرد اكتمال الأعداد المطلوبة.

خطوات تسجيل حج الراجحي 1443

يتم أولا الولوج إلى الموقع الإلكتروني لحملة الراجحي alrajhihaj.com ثم إتباع الخطوات التالية:

الضغط على قائمة تسجيل طلب الحج. تسجيل الدخول على تسجيل طلب. تسجيل مستخدم جديد. إدخال كود التحقق. الضغط على موافق على الشروط والأحكام. تعبئة بيانات الحاج الرئيسي (رجل). كتابة بيانات المرافقين. تأكيد الطلب نهائيا. الاستعلام عن الطلب.

شروط التسجيل في حملة حج الراجحي

حددت حملة الراجحي المجانية الخيرية شروط تسجيل الحج كالتالي:

يشترط أهلية الحاج شرعيا (البلوغ، الإسلام). يجب أن يكون المسجل لم يسبق له أداء فريضة الحج. ألا يكون المتقدم مصاب بمرض نفسي، مزمن، عدم وجود إعاقة. يجب ألا يقل عمر الحاج عن 25 عام، ألا يزيد عن 65 عام. كما يجب ألا يقل عمر التابع أو المحرم عن 18 عام. يتم توفير رقم جوال مخصص لكل حاج أو حاجة. ألا يكون مصاب/ مشتبة إصابة بمرض الفيروس المستجد. صلاحية استخراج تصريح حج من الجهات الرسمية. الحصول على لقاحات كورونا حسب تعليمات وزارة الصحة السعودية. ألا يكون خضع لغسيل الكلى، أو أصيب بمرض مزمن تطلب دخول مستشفى خلال الأشهر ال6 الماضية. يلتزم بالوقاية من الفيروس، ارتداء الكمامة، التعقيم. الالتزام بالتوجه فورا للطبيب في حالة وجود حالات اشتباه بالفيروس المستجد.

شروط حملة حج الراجحي للمقيمين 1443

يمكن للمقيم الغير سعودي الجنسية، الاستفادة من حملات الراجحي المجانية للحج وفقا للضوابط التالية:

امتلاك المتقدم تصريح إقامة ساري المفعول.

ألا يكون محكوم عليه بأي سجل جنائي.

يجب أن يكون حسن السيرة والسلوك.

يسمح بحضور حاج واحد فقط، يمنع المرافقين.

أن يكون لائق جسمانيا وصحيا لأداء الحج.

يشترط ألا يكون سبق له أداء فريضة الحج.

ألا يقل الراتب عن 3000 ريال سعودي.

إقامة المسجل في حملة الراجحي داخل المملكة لمدة تزيد عن عام.

كما يجب تقديم المستندات التالية عند التسجيل في حملة الراجحي للحج ١٤٤٣ وهي: