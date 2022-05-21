رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج المجانية 1443 في السعودية وشروطها

يبحث العديد من الأشخاص عن رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج المجانية 1443، وذلك مع اقتراب موسم الحج والعمرة في السعودية لعام 2022، وتعد حملة الراجحي للحج المجانية واحدة من أهم الحملات التي يتم طرحها في هذا الوقت ويتم تقديمها بصورة خيرية للحصول على رحلة حج أو عمرة مدفوعة التكاليف بالكامل، وقد تم تحديد بعض والشروط الخاصة باستحقاق التسجيل في الحملة التي يجب توافرها في المتقدمين، وفيما يلي سوف نوضح رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج والعمرة في السعودية 1443 وأهم الشروط المطلوبة.

رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج المجانية 1443

حيث تحاول مؤسسة الراجحي الخيرية في السعودية بتقديم مجموعة كبيرة من الخدمات الخيرية للمواطنين في السعودية ومن أهمها هي حلمة الحج والعمرة في السعودية المجانية، والتي يتم طرحها لغير القادرين لتقديم فرصة أداء رحلة عمرة أو حج، ويتم التسجيل إلكترونيا في الحملة لاستحقاق الحج أو العمرة من خلال اتباع ما يلي:

قم بالدخول على رابط التسجيل في حملات الحج المجانية مباشرة. ثم قم باختيار بتسجيل الدخول من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية. يجب إدخال رقم الجوال. ومن ثم اختيار تسجيل الدخول. يتم اختيار التسجيل في حملة الراجحي. يتم تحديد المنطقة التابع لها. ثم تعبئة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح. ثم اختيار تقديم الطلب

شروط حملة الراجحي للحج في السعودية 1443

وقد تم تحديد بعض الشروط التي يجب توافرها لكي يتم التسجيل في حملة الراجحي الحج والعمرة في السعودية ومن أهمها ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على الحج أو العمرة لم يسبق له أداء الحج أو العمرة من قبل.

أن يكون المتقدم لديه قدرة على أداء مناسك الحج.

يلزم أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 عام.

يجب ملء كافة البيانات الأساسية المطلوبة عبر الموقع.

تتم عملية السفر إلى مكة لكي يتم أداء مناسك الحج والعمرة باستخدام الحافلات.

أسعار حملات الحج 1443 – 2022