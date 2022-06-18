رابط التسجيل في حملات الحج المجانية 1443 وشروط وطريقة التقديم

تحاول المملكة العربية السعودية جاهدة توفير كافة الخدمات للمواطنين وخاصة الغير مقتدرين مادياً، ومن ضمن هذه الخدمات حملات الحج المجانية 1443، وذلك لرغبة العديد من المواطنين لأداء فريضة الحج لهذا العام، وهذا ما دفع المملكة العربية السعودية بتوفير حملة الحج المجانية المُقدمة للأشخاص بالمجان دون الحاجة إلى دفع تكاليف تتعلق بأداء مناسك الحج، وفيما يلي سوف نوضح رابط التسجيل في حملات الحج المجانية 1443، وشروط التقديم عليها.

شروط التسجيل في حملات الحج لغير السعوديين

حيث قامت المملكة العربية السعودية بوضع عدة شروط للتقديم في حملات الحج المجانية، وتشمل هذه الشروط كافة الأشخاص، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يلزم أن يكون الشخص المتقدم على حملات الحج المجانية مقيم في السعودية لمدة لا تقل عن عام.

وأن يكون حسن السمعة أثناء فترة إقامته داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

ويلزم ألا يتجاوز راتبه بشكل شهري عن 3000 ريال سعودي.

وألا يكون أدى فريضة الحج من قبل لكي يكون له الأولوية في الحج لهذا العام 2022.

رابط التسجيل في حملات الحج المجانية 1443

وقد قامت المملكة العربية السعودية بوضع رابط للتسجيل في حملات الحج المجانية، ويمكن التسجيل في حملات الحج المجانية عن طريق القيام بالدخول على الرابط الخاص بوزارة الحج والعمرة من هنا haj.gov.sa وبعد ذلك قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة من خلال النقر على الحجز الإلكتروني واتباع كافة التعليمات لكي تتمكن من التسجيل في حملات الحج المجانية لأداء فريضة الحج لهذا العام 2022.

رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج المجانية 1443

وقد قام بنك الراجحي بتوفير فرصة للعديد من الأشخاص لأداء فريضة الحج بالمجان ويمكن التسجيل في حملة الراجحي للحج 2022 عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط حملة الراجحي للحج المجانية. وقم بتسجيل دخول إلى حملة الراجحي الخيرية. ويجب كتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها. وقم بتحديد المنطقة التابع لها الشخص المتقدم. ثم انقر على إرسال.

الشروط التسجيل في حملة الراجحي للحج المجانية 1443