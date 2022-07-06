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رابط التسجيل في حساب المواطن 1443 شروط التقديم بعض التعديلات الجديدة 1443

برديس المتولي

التسجيل في دعم حساب المواطن أصبح من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها عدد كبير جداً من المواطنين السعوديين منذ أن أعلن برنامج حساب المواطن يوم الاثنين 4 يوليو 2022 عبر صفحات التواصل الإجتماعي التابعة لها عن فتح باب التقديم في حساب المواطن بعد التعديلات الجديدة التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وهذا بأمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز وقد خصص بقيمة 20 مليار ريال سعودي لمواجهة ظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد منهم 10 ملايين لمستفدين الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن، ولذلك بدأ الجميع بالبحث عن طريقة التقديم وشروط التسجيل الجديدة بعد التعديلات.

رابط التسجيل في حساب المواطن 1443 

تم انشاء برنامج حساب المواطن عام 2017 م وتم فتح باب التقديم في الدعم من موعد أطلاق حساب المواطن حتى عام 2020 وتم إغلاق باب التقديم، ويعلن البرنامج بعد عامين من إغلاق التقديم بفتح باب التسجيل، وحدد البرنامج أن التسجيل سيكون إلكترونيا عبر بوابة حساب المواطن، الطريقة هي:

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السعودية تعيد فتح حسابات جديدة ببرنامج حساب المواطن كيفية التسجيل والشروط

  • قم بالدخول إلى موقع حساب المواطن.
  • ثم النقر على إنشاء حساب جديد.
  • بعد ذلك قم بإدخال رقم الهوية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد.
  • ثم الضغط على تسجيل.
  • سيتم إرسال رسالة نصية برقم المرور المؤقت.
  • قم بكتابته في المربع المخصص له.
  • ثم قم بتغيير كلمة المرور وإدخال كلمة مرور جديدة.
  • قم باستكمال البيانات المطلوبة للتسجيل.
  • ثم رفع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم.
  • قم بمراجعة البيانات والتأكد من صحتها.
  • ثم النقر على تسجيل.

شروط التسجيل في حساب المواطن 1433 بعد التعديلات الجديدة

لقد حدد برنامج حساب المواطن مجموعة من الشروط والضوابط التي لابد من توافرها في المتقدم لقبول طلب التسجيل، الشروط هي:

شروط التسجيل في دعم حساب المواطن
شروط التسجيل في دعم حساب المواطن
  • أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  • يشترط الا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.
  • أن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم لمدة 90 يوم.
  • عدم امتلاك المتقدم أصول مالية او أملاك ذات قيمة.
  • ألا يكون المتقدم مسجل في مراكز الإيواء التابعة للحكومة السعودية.
  • يشترط ألا يكون المتقدم مسجون.
  • أن يكون المتقدم من محدودي الدخل.
برديس المتولي

حاصلة علي اجازه في اللغة العربية، أحب القراءة والكتابة وسبق لكي الكتابة في العديد من المواقع، كل هدفي هو توصيل المعلومة بشكل صحيح ودقيق


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