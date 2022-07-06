رابط التسجيل في حساب المواطن 1443 شروط التقديم بعض التعديلات الجديدة 1443

التسجيل في دعم حساب المواطن أصبح من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها عدد كبير جداً من المواطنين السعوديين منذ أن أعلن برنامج حساب المواطن يوم الاثنين 4 يوليو 2022 عبر صفحات التواصل الإجتماعي التابعة لها عن فتح باب التقديم في حساب المواطن بعد التعديلات الجديدة التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وهذا بأمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز وقد خصص بقيمة 20 مليار ريال سعودي لمواجهة ظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد منهم 10 ملايين لمستفدين الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن، ولذلك بدأ الجميع بالبحث عن طريقة التقديم وشروط التسجيل الجديدة بعد التعديلات.

رابط التسجيل في حساب المواطن 1443

تم انشاء برنامج حساب المواطن عام 2017 م وتم فتح باب التقديم في الدعم من موعد أطلاق حساب المواطن حتى عام 2020 وتم إغلاق باب التقديم، ويعلن البرنامج بعد عامين من إغلاق التقديم بفتح باب التسجيل، وحدد البرنامج أن التسجيل سيكون إلكترونيا عبر بوابة حساب المواطن، الطريقة هي:

الآن بإمكانكم التسجيل في برنامج #حساب_المواطن وذلك عبر

الرابط:https://t.co/u8K0etss7W

علمًا بأن المستفيدين المؤهلين الحاليين لشهر يوليو لا يتوجب عليهم زيارة الموقع أو التسجيل. pic.twitter.com/RHAKeB1wrT — حساب المواطن (@citizenaccount) July 4, 2022

قم بالدخول إلى موقع حساب المواطن.

ثم النقر على إنشاء حساب جديد.

بعد ذلك قم بإدخال رقم الهوية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد.

ثم الضغط على تسجيل.

سيتم إرسال رسالة نصية برقم المرور المؤقت.

قم بكتابته في المربع المخصص له.

ثم قم بتغيير كلمة المرور وإدخال كلمة مرور جديدة.

قم باستكمال البيانات المطلوبة للتسجيل.

ثم رفع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم.

قم بمراجعة البيانات والتأكد من صحتها.

ثم النقر على تسجيل.

شروط التسجيل في حساب المواطن 1433 بعد التعديلات الجديدة

لقد حدد برنامج حساب المواطن مجموعة من الشروط والضوابط التي لابد من توافرها في المتقدم لقبول طلب التسجيل، الشروط هي: