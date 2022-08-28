رابط التسجيل في حساب المواطن جديد 1444 والمستندات المطلوبة وكم مبلغ الدعم لكل فرد

منذ أن تم الإعلان عن التعديلات الجديدة في برنامج حساب المواطن التي أعلنت عنها الحكومة السعودية الشهر الماضي بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز، بتخصيص قيمة دعم إضافية لحساب المواطن يقدر 8 مليار ريال سعودي لمواجهة إرتفاع الأسعار، وإعادة فتح باب التسجيل في الدعم لضم عدد من الأسر السعودية المحتاجة، هذا منذ أن تم إغلاق باب التقديم في حساب المواطن منذ عام 2020 ولذلك كان ينتظر الكثير من الأسر السعودية فتح باب التقديم، كما أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشروط الجديدة التي لابد من توافرها في المتقدم لقبول طلب التسجيل والحصول على الدعم وسنقدم لكم هذا بالتفصيل.

رابط التسجيل في حساب المواطن جديد 1444

تم إطلاق برنامج حساب المواطن في عام 2017 م وكان الهدف من إنشاء البرامج هو تقديم الدعم المادي للأسر الفقيرة المحتاجة التي تعانى من الدخل المنخفض أو محدودي الدخل ولذلك هناك الآلاف من الأسر السعودية المستفيدة من الدعم، ويمكن التسجيل في الدعم بالخطوات التالية:

أولا قم بالتوجه إلى موقع حساب المواطن الالكتروني.

بعد ذلك قم بالضغط على إنشاء حساب جديد.

قم بكتابة تاريخ الميلاد، رقم الجوال، رقم الهوية.

سيتم إرسال رسالة نصية بكلمة المرور المؤقتة.

ثم قم بكتابة كلمة مرور جديدة.

سيتم انتقالك إلى صفحة تسجيل البيانات (البيانات العامة، بيانات التابعين، بيانات العنوان، بيانات الدخل، بيانات العقارات، بيانات الحساب البنكي)

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

ثم قم بالتعهد بصحة البيانات التي تم إدخالها.

قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل. ثم الضغط على تسجيل.

هكذا سيتم تسجيل طلب الحصول على الدعم، سيقوم البرنامج بمراجعة الطلب ودراسته والتأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها ومعرفة إذا كنت مؤهل أو غير مؤهل، دراسة الطلب قد تستغرق لمدة 15 يوم.

المستندات و الوثائق المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن

من شروط استكمال طلب التسجيل في حساب المواطن هو تقديم ورفع المستندات المطلوبة وهي:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

ملف الحالة الاجتماعية.

بطاقة العائلة.

مثبت مختوم من جهة العمل بقيمة الدخل الشهري لرب الأسرة.

الحساب البنكي الخاص بالمتقدم.

شروط التسجيل في حساب المواطن 1444

لقد حدد برنامج حساب المواطن شروط التسجيل في الدعم ولابد من مراجعة هذه الشروط قبل التقديم، الشروط هي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من أبوين سعوديين (يستثنى من ذلك زوج المواطنة وأبنائها، زوجة المواطن، حاملي بطاقات التنقل).

يشترط أن يكون المتقدم مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم بحد أقصى أخر 90 يوم هذا العام.

ألا يكون المتقدم مسجل في مراكز الإيواء الحكومية أو يكون مسجون.

عدم امتلاك المتقدم أصول مالية مسجلة باسمه.

توافق جميع البيانات المطلوبة للتسجيل.

توافق جميع البيانات المطلوبة للتسجيل. رفع المستندات و الوثائق المطلوبة للتسجيل.

كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد 1444

بعد التعديلات الجديدة بدأ الجميع بالبحث عن قيمة الدعم لكل فرد وهي: