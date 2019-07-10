رابط التسجيل في حساب المواطن – استعلام صرف الدفعة 20 في حسابات المستفيدين

رابط التسجيل في حساب المواطن حيث أكد البرنامج عن بدء إيداع الدفعة 20 في حسابات المستفيدين اليوم، ويمكن الاستعلام عن صرف حساب المواطن وعن قيمة الدعم للدفعة الحالية، وكيفية حساب الدعم عن طريق الحاسبة التقديرية التي من خلالها تقدر أن تحسب قيمة المبلغ كل دفعة بنفسك، كما أشار البرنامج التسجيل في حساب المواطن مستمر للحصول على الدعم للدفعة القادمة وذلك في حال إذا توافرت المعايير والضوابط المحددة والتي من خلال رابط شروط الأهلية حساب المواطن، كما يمكن أيضاً تقديم اعتراض على نتائج الأهلية بعد صدورها عبر موقع حساب المواطن.

رابط التسجيل في حساب المواطن

من خلال رابط التسجيل في حساب المواطن يمكن الاستعلام عن موعد نزول حساب المواطن والاستعلام عن إيداع الدفعة العشرين وأي دفعات قادمة وذلك في كل يوم 10 من كل شهر ميلادي، حيث أودع البرنامج مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين صباح اليوم الأربعاء 10 يوليو وسوف يستمر طوال اليوم 24 ساعة، ولهذا يمكن لكل مسجل في حساب المواطن الدخول لمعرفة قيمة الدفعة ثم يتمكن من الصرف، وعلى كل المواطنين ممن هم ذو الدخل المحدود وفقاً للشروط المحددة في رابط الشروط المرفق أعلى المقال يمكنك التسجيل في حساب المواطن للحصول على الدعم.

يذكر أن حساب المواطن هو برنامج يهدف لرفع المستوى المعيشي للفئات المحتاجة للمساعدة من أجل استقرار التعايش والمساواة بين فئات المجتمع وسد الاحتياجات المعيشية لمواكبة غلاء الأسعار، وذلك ضمن خطة تحقيق مسيرة التطوير الشامل ورؤية المملكة عام 2030م.