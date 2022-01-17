رابط التسجيل في برنامج سكني sakani.housing.sa لحجز وحدة سكنية

أسامة فؤاد

عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أعلن برنامج “سكني” عن فتح باب حجز الالاف من الوحدات السكنية ضمن المشاريع السكنية الجديدة، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج sakani.housing.sa أو عن طريق التطبيق الإلكتروني، حيث تبذل الحكومة السعودية قصارى جهدها لتوفير وحدات سكنية للمواطنين بأسعار مناسبة إلى حدا كبير.

رابط التسجيل في برنامج سكني sakani.housing.sa لحجز وحدة سكنية 1 17/1/2022 - 5:32 م

رابط التسجيل في برنامج سكني

والآن مع رابط التسجيل في برنامج سكني الذي أطلقته وزارة الاسكان السعودية، حيث يهدف البرنامج لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين بمساحات مقبولة، ويمكنك حجز وحدة في المشاريع السكنية الجديدة من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • قم بزيارة بوابة سكني الالكترونية.
  • قم بادخال البيانات المطلوبة ليتم تسجيل الدخول بسهولة.
  • حدد نوعية الدعم السكني ثم استكمال كافة البيانات المطلوبة مثل رقم الجوال للتواصل أو البريد الإلكتروني.
  • قم الآن بارسال الطلب بسهولة.
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الوحدات السكنية في برنامج سكني

وكان برنامج سكني قد أعلن خلال بيان صحفي له أن الوحدات المتاح حجزها تتنوع ما بين الفلل والشقق والتاون هاوس، كما أنها ليست مقصورة في منطقة محددة ولكنها موزعة على كافة المناطق السعودية، حيث يتم منح الوحدات السكنية للمستحقين الذين تنطبق عليهم الشروط فقط، وخلال تلك الفترة يوجد وحدات سكنية تحت الإنشاء وفي حالة الانتهاء منها سيتم الإعلان عن حجزها على الفور على غرار الوحدات السابقة، وحاليا بتوافر على التطبيق أكثر من 112 مشروع سكني، بأكثر من 147 ألف وحدة سكنية.

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أسامة فؤاد

أنا أسامة، أعمل كصحفي في جريدة المصري الآن وقبلها في عدد من الصحف الأخرى، وعملت كمراسل في قناة MEC، والآن مراسل لبرنامج "ملاعبنا المصرية" على قناة مصر الحياة.


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