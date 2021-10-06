رابط التسجيل في برنامج دعم الريف Reef السعودي وشروط التقديم 1443

تقدم المملكة العربية السعودية مجموعة كبيرة من الخدمات المتميزة التي تساعد المواطن السعودي في سد حاجته ورفع اعباء الحياة عنه وتطوير المملكة بالشكل الذي يليق بها في كافة المجالات ويختص هذا الدعم بالزراعة والمزارعين، ولهذا تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هذا الدعم المادي للفلاحين والمزارعين لمساعدتهم في التنمية الزراعية وتحسين جودة الإنتاج، ويعد برنامج الدعم الريفي من ضمن الخطة المستقبلية لعام 2030 م لتطوير الزراعة في المملكة العربية السعودية.

رابط التسجيل في برنامج دعم الريف السعودي 1443

لكي تستطيع الحصول على دعم الريف لابد من التقديم من خلال الموقع الرسمي وتسجيل بياناتك وتقديم طلب، ولهذا سوف نقدم لكم خطوات التسجيل وهي:

عليك أولًا التوجه إلي موقع دعم الريف.

سوف تظهر أمامك الصفحة الرئيسية للموقع قم بالضغط على إنشاء حساب جديد.

قم بإدخال كافة البيانات والمعلومات مع رفع المستندات والأوراق المطلوبة.

بعد ذلك قم بالضغط على تسجيل حساب جديد.

ستصلك رسالة برمز التحقق الخاص بك.

قم بعد ذلك بإدخال رمز التحقق والضغط على تسجيل.

وهكذا يكون قد تم التسجيل بنجاح وسوف يتم النظر في طلبك والرد عليك في أقرب وقت ممكن.

شروط التسجيل في برنامج دعم الريف

وضعت المملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها في المتقدم إلى برنامج دعم الريف لكي يستطيع الحصول على الدعم، والشروط هي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط أن لا يقل عمره عن 21 عام.

أن يكون المتقدم لدية خبرة مسبقة في مجال الزراعة.

الحد الأدنى للدخل الشهري الخاص به 6000 ريال سعودي.

عدم امتلاك المتقدم في وظيفة سواء في القطاعات الحكومية أو الخاصة.

أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي خاص به.

التسجيل في برنامج دعم الريف من خلال موقع دعم الريف.

إدخال كافة البيانات المطلوبة ورفع كافة المستندات والأوراق اللازمة.

لابد من توافر كافة هذه الشروط في جميع المتقدمين في دعم الريف السعودي 1443 ھ.